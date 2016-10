Kommentar zum Obama-Besuch in Berlin

Für beide Seiten wichtig

Damit hatte niemand mehr gerechnet: US-Präsident Barack Obama macht zwei Monate vor Ende seiner Amtszeit Berlin noch mal seine Aufwartung. Von Angelika Dürbaum

Er folgt einer Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, um damit – wie es in Berlin hieß – „die starke Partnerschaft und Freundschaft zwischen unseren Ländern zu demonstrieren und die Vitalität der transatlantischen Beziehungen zu unterstreichen“. Bei seinem dann sechsten Besuch als Präsident in Deutschland wird es auch einen Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs von Italien, Frankreich und Großbritannien geben. Gesprächsstoff dürften Obama, Merkel, Matteo Renzi, Francois Hollande und Theresa May ja genug haben: Syrien, IS, Flüchtlinge, Ukraine, Brexit und TTIP – um nur die wichtigsten Themen zu nennen.

Wenn Obama mit der Air Force One in Berlin landet, wird schon feststehen, wer nach ihm einzieht ins Weiße Haus. Sein Spielraum und sein politisches Gewicht sind also begrenzt. Verbindliche Zusagen kann er nicht mehr geben. Und dennoch ist der Besuch für beide Seiten wichtig. Die Europäer können in politisch extrem schwierigen und herausfordernden Zeiten jede Unterstützung gebrauchen. Obama wiederum kann mit seiner symbolträchtigen Visite dem oft kritisierten Eindruck entgegenwirken, Europa lange links liegengelassen zu haben.

