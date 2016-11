Kommentar zum Renten-Gipfel der Regierung

Für die Jungen wird´s teuer

Es war wieder einmal ein typischer Renten-Gipfel. Prognosen auf Grundlage der sich wandelnden Alterspyramide machen längst das Einleiten von Radikalkuren erforderlich, aber die Politik belässt es wieder beim Herumdoktern an unser aller Zukunftssicherung. Von Frank Pröse

Der Rentenkasse droht die Schwindsucht und die Politik trifft erneut teure Abreden, die in ein anderes System eingebettet gehören. Wer so argumentiert, sieht sich freilich schnell mit dem Vorwurf der sozialen Kälte konfrontiert. Doch auch wenn´s schwerfällt: Bei Rentenfragen müssen Emotionen außen vor bleiben. Im Auftrag der Millionen von Betroffenen muss nüchtern analysiert, aber eben auch gehandelt werden. Wäre die Regierung bei der letzten „Reform“ so vorgegangen, gäbe es weder die populäre Mütterrente noch die ebenso beliebte Rente mit 63 Jahren. Wer vom Wählerklientel schaut genauer hinter die Kulissen, entdeckt das höhere Risiko der Altersarmut, die Ungerechtigkeiten bei verschiedenen Berufsgruppen, die Ungleichbehandlung von Kindern in Ost und West und andere Widersprüche im Gerechtigkeitskonstrukt der Regierenden?.

Noch immer tut die Politik so, als gäbe es immer mehr Geld zu verteilen. Weil zugleich systemisch nichts passiert, wird den Jungen damit eine immer teurere Rechnung präsentiert. Rentenpolitik ist und bleibt eben vordergründig erst einmal Politik für die Alten, denn die entscheiden Wahlen. Doch auch sie sind nur auf den ersten Blick die Profiteure eines Systems, in dem die Generationen immer wieder gegeneinander ausgespielt werden. Wer heute beim Thema Rente noch mit dem Generationenvertrag hausieren geht, ist von gestern. Deshalb, aber auch weil es Tabus bei der Diskussion um eine höhere Beteiligung der Arbeitgeber, um Pensionen, um die Versicherungspflicht von Selbstständigen und die Privilegien berufsständischer Versorgungskassen gibt, werden die beschlossenen Maßnahmen nicht funktionieren. Die Vorschläge folgen Leitlinien, die es so gar nicht geben kann, wenn das Lebensalter steigt und zu wenig Kinder geboren werden.

Außerdem trägt der Renten-Grundstock nicht mehr, wenn Beiträge zu großen Teilen zweckentfremdet werden, was wiederum den Einsatz von Steuergeldern erforderlich macht. Dass die Unsitte der Bemächtigung von Sozialkassen nicht auszurotten ist, beweist die Regierung mit ihrem Rollgriff in den gut gefüllten Gesundheitsfonds, aus dem 1,5 Milliarden Euro unter anderem für die Versorgung von Asylbewerbern abgezapft werden. Beitragsgelder finanzieren so eine Gemeinschaftsaufgabe, für die der Steuerzahler zuständig wäre.

Längst schon gibt es auch bei der Rente keine direkte Relation mehr zwischen Ein- und Auszahlung. Was man aus dem System herausbekommt, das richtet sich nicht mehr vorrangig nach einer Formel von Beitragseinzahlung und Arbeitsjahren, sondern allein nach dem Geburtsdatum. Wie soll da eine junge Generation Vertrauen in die Zukunft aufbauen? Die diskutierte doppelte Haltelinien bei Beitragshöhe und Rentenniveau bis 2048 - die Quadratur des Kreises ist ein Kinderspiel dagegen - , Solidaraktionen und Ost-West-Angleichung geben der Jugend jedenfalls keinen Halt.

Es muss eben neue Verteilungsstrategien geben, denn das Umlageverfahren hat ausgedient. Das wissen wir seit den Zeiten, als Norbert Blüm die Rente noch für sicher hielt. Aber jetzt scheint sich etwas zu bewegen, leider nicht auf Regierungsebene. Aber bei jenen, die über den Tellerrand schauen, die sich zur Abfederung der Stellen fressenden Produktivitätsfortschritte durch Industrie 4.0 ein Mindesteinkommen für alle vorstellen können. Immer weniger Menschen werden ein erfülltes Arbeitsleben haben; immer weniger Menschen werden ihr Heil in der Eigenvorsorge finden. Ergo können Rentenpolitiker nicht gebetsmühlenartig aufs privat ersparte Zubrot zur Rente setzen. Und schließlich: Patchwork-Familien und die wachsende Zahl von Single-Haushalten stellen partnerschaftliche Altersversorgungsmodelle infrage.

Die Schweiz setzt unter anderem auf Solidarität: Zunächst besteht Versicherungspflicht für alle, also auch für Selbstständige, Hausfrauen oder Beamte. Zum anderen ist die Höhe der Beiträge nicht bei einem bestimmten Betrag gedeckelt. Begrenzt ist aber die ausgezahlte Rente. Das in Deutschland geltende Äquivalenzprinzip, wonach die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Rente bestimmt, gibt es in der Schweiz also nur teilweise. Die Reichen stehen dort für die Schwachen ein. Auch das wäre ein Ansatz, der bei uns zu diskutieren wäre. Allein mit der Einführung eines atmenden Systems nach dem Motto „Länger leben, länger arbeiten“ lässt sich nur mittelfristig etwas bewerkstelligen. Denn die Rentenformel bliebe in der Grundstruktur erhalten, die Störung in der Balance zwischen den Generationen würde damit nicht beseitigt. Sicher ist: Vor Reformen, die ihren Namen auch verdienen, wird es harte Verteilungskämpfe geben, auch weil sich die Welt zu schnell ändert für eine prinzipiell träge Altersversorgung. Und Frau Nahles plant bis 2048...

