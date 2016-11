Kommentar: Seehofer setzt CDU unter Druck

Ultimaten-Horst schlägt zu

Auf Horst Seehofer ist Verlass. War er ein paar Tage nicht in den Schlagzeilen, dann fällt dem CSU-Chef schon etwas zum Erwecken medialen Interesses ein. Von Frank Pröse

Manchmal wirft der Herr der folgenlosen Ultimaten auch olle Kamellen, so wie die Forderung nach Begrenzung der Zuwanderung, die äußerst passend zur gerade eröffneten närrischen Saison mit der „Drohung“ garniert wird, sonst die Beteiligung an einer Regierung im Bund zu verweigern. Wenn sich der bayerische Löwe mit seinem bundesweiten Stimmenanteil von sieben Prozent da mal nicht vergeblich heiser brüllt. Auf so ein Fliegengewicht sind sie in Berlin in der Regel nicht angewiesen.

Seehofer wird in der Flüchtlingspolitik getrieben von seinem Möchtegern-Nachfolger Markus Söder sowie von der Furcht vor AfD-Erfolgen. Deshalb geht er auf Dummenfang, wissend, dass eine Begrenzung der Zuwanderung nach CSU-Lesart verfassungsrechtlich nicht realisierbar ist. Der Verstoß gegen geltendes Recht hat schließlich Tradition bei der Klamaukpartei, deren Vorhaben wie unter anderem die Herdprämie, die Ausländermaut oder zuletzt die Volksbefragungen in Bayern bei Juristen keine Gnade fanden.

Die lustigsten Wahlkampf-Pannen der Politiker Zur Fotostrecke

Darüber hinaus ist die Politik Seehofers nicht glaubhaft. Wollte er nicht die bayerische Grenze im Alleingang abriegeln? Oder hatte er nicht entschlossenen Widerstand gegen die Euro-Rettungspolitik der Kanzlerin angekündigt? Auch da ist der bayerische Löwe als Bettvorleger von Angela Merkel gelandet. Das würde ihm in der Opposition erspart bleiben…

Quelle: op-online.de