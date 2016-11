Maas fordert härtere Strafen für Wohnungseinbrecher

Mindestens sechs Monate Haft

+ © Sebastian Gollnow Bundesjustizminister Heiko Maas will härtere Strafen für Wohnungseinbrüche. © Sebastian Gollnow

Berlin - Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt und steigt. Die wenigsten Fälle werden aufgeklärt. Jenen Tätern, die doch geschnappt werden, droht die Politik nun mit härteren Strafen.

Maas sprach sich dafür aus, dass es bei Einbruchsdiebstählen im Strafrecht keine minder schweren Fälle mehr geben soll. Es könne dann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. "Noch vor Weihnachten werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen", kündigte der Minister an.

Zudem müsse die Aufklärungsquote dringend steigen. Dazu seien deutlich mehr Polizisten nötig, mit dem Bundeshaushalt 2017 kämen weitere 2000 Stellen hinzu, erklärte Maas. Von bundesweit 167 000 Einbrüchen und Einbruchsversuchen im vergangenen Jahr - fast zehn Prozent mehr als 2014 - wurde nur etwa jeder siebte aufgeklärt.

Union will noch härtere Strafen

"Gut, dass die SPD beim Thema Einbrüche aufwacht und einen Schritt auf eine alte Forderung von CDU und CSU zumacht", reagierte deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Stephan Harbarth. "Wir als Union wollen eine Mindeststrafe von einem Jahr."

"Der Wohnungseinbruch ist für viele eine traumatische Erfahrung", erklärte der Unionspolitiker Harbarth dazu. Die Betroffenen fühlten sich oft in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Der Polizei fehlten notwendige Möglichkeiten: "Die Hochstufung zum Verbrechen würde auch die Ermittlungsinstrumente beim Wohnungseinbruch ausweiten. Wir erwarten, dass die SPD sich hier noch bewegt, um rasch zu einer verbesserten Rechtslage zu kommen."

Besserer Schutz bei tätlichen Angriffen

Ebenfalls noch in diesem Jahr will Maas einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, um Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute wirkungsvoller vor Angriffen zu schützen. In "besonders schweren Fällen" solle es ebenfalls eine sechsmonatige Mindeststrafe geben, sagte er in den Zeitungen.

Die Definition solle "deutlich" ausgeweitet werden, führte er weiter aus: "Wenn ein tätlicher Angriff - etwa bei Demonstrationen - gemeinschaftlich von mehreren Personen verübt wird, soll dies als besonders schwerer Fall gewertet werden". Dasselbe gelte dann auch für einen Angreifer, der eine Waffe oder "ein gefährliches Werkzeug" mit sich führe - "egal, ob er sie auch einsetzen will."

dpa/afp