Merkel empfängt Putin zu Ukraine-Gipfel in Berlin

Friedensprozess

Berlin - Angela Merkel wird am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin treffen um erstmals mit ihm über die Ukraine-Krise zu sprechen.

Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise wird Bundeskanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen. Putin werde am Mittwoch zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs, Petro Poroschenko und François Hollande, an einem Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format zum Friedensprozess in der Ost-Ukraine teilnehmen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit.

Nach seinen Angaben soll es bei dem Treffen darum gehen, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen seit dem letzten Treffen zu bewerten und über weitere Schritte zu beraten. Es ist der erste Deutschlandbesuch Putins seit Beginn der Ukrainekrise. Merkel war im Mai 2015 nach der Annexion der Krim in Moskau gewesen.

Zum Tag der deutschen Einheit hatte Präsident Putin ein Glückwunschtelegramm an Merkel geschickt und indirekt zu einem konstruktiven Dialog aufgerufen.

Regierungssprecher Seibert hatte am Freitag erstmals bestätigt, dass Berlin als Ort des Treffens in Frage kommt. Moskau hatte den 19. Oktober als Termin ins Gespräch gebracht. Über ein mögliches neues Vierer-Treffen wurde seit längerem gerungen. Das letzte hatte es Anfang Oktober vergangenen Jahres in Paris gegeben.

Das Friedensabkommen war im Februar 2015 geschlossen worden, hat aber bis heute nicht zu dem angestrebten Waffenstillstand zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen geführt.

Einen für Mittwoch geplanten Besuch in Paris hatte Putin vergangene Woche überraschend abgesagt. Als Grund nannte Kremlsprecher Dmitri Peskow mehrere Programmpunkte, die von Seiten der französischen Gastgeber gestrichen worden seien. Zuletzt hatte es massive Differenzen zwischen Russland und Frankreich über Syrien gegeben.

Hintergrund: Die Minsker Vereinbarungen - wo es hakt

Feuerpause, Waffenabzug, Verfassungsreform: In einem diplomatischen Kraftakt einigten sich die Konfliktparteien am 12. Februar 2015 im weißrussischen Minsk auf einen Friedensplan für den Osten der Ukraine. Deutschland und Frankreich waren damals an den Verhandlungen entscheidend beteiligt.

Mit der Umsetzung ging es in den vergangenen 15 Monaten aber nur mühsam voran. Zwar ist mit dem damals vereinbarten Waffenstillstand die Gewalt zurückgegangen. In den Sommermonaten sind bei Gefechten aber wieder mehr Soldaten getötet oder verletzt worden. Seit September gab es neue Versuche für eine Waffenruhe, die brüchig ist.

Auch sonst gibt es kaum Fortschritte. Dabei sollte nach den Vereinbarungen eigentlich bereits Ende 2015 alles umgesetzt sein. Die Schuld geben sich die Ukraine und Russland - beziehungsweise die mit Moskau verbündeten Separatisten - gegenseitig.

Die Hoffnung beruht derzeit darauf, dass es zumindest beim geplanten Gesetz für Kommunalwahlen in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk Fortschritte gibt. Wenn man sich auf ein solches Gesetz und vielleicht auch schon auf einen Wahltermin einigen könnte, wäre einiges gewonnen.

Auch in vielen anderen Punkten ist man im Verzug: Der Abzug schwerer Waffen ist nur teilweise erfolgt. Der Austausch von Gefangenen stockt. Eine Reform der ukrainischen Verfassung mit mehr Autonomie für die Separatistengebiete ist überhaupt nicht in Sicht. Auch hat Russland die Kontrolle der Grenze bislang nicht an die Ukraine übergeben.

