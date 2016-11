News-Ticker vor Besuch bei Merkel: Obama auf der Akropolis

US-Präsident auf Abschiedstournee

Berlin - Barack Obama schaut ein letztes Mal als US-Präsident in Berlin vorbei, bevor er die Position als mächtigster Mann der Welt an Donald Trump abtritt. Wir berichten im News-Ticker von seinem Besuch in der Hauptstadt.

+++ Abgeschirmt von der Öffentlichkeit hat der scheidende US-Präsident Barack Obama die Akropolis in Athen besichtigt. Die Altertümer auf dem „heiligen Felsen“, wie die Griechen den Hügel im Stadtzentrum nennen, blieben dafür den gesamten Mittwoch vollständig für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch griechische Fernsehsender konnten das präsidiale Sightseeing nur aus der Ferne zeigen. Obama ließ sich die Altertümer von der Archäologin Eleni Banou, einer Mitarbeiterin des Kultusministeriums erklären - die US-Botschaft in Athen veröffentlichte über Twitter ein Foto der beiden.

Der Präsident hatte bei seinem Akropolis-Besuch auch die Erlaubnis, den Parthenon-Tempel zu betreten, was Touristen aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr dürfen.

+++ Die Berliner Polizei sichert den Besuch des scheidenden amerikanischen Präsidenten Barack Obama mit mehreren tausend Polizisten. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach am Mittwochmorgen von mehr als 5000 Beamten , die bis Freitag im Einsatz seien. Die Pressestelle der Polizei wollte sich zu konkreten Zahlen im Laufe des Tages äußern. Laut GdP bekommen die Berliner Sicherheitsbehörden Verstärkung aus 13 Bundesländern und von der Bundespolizei.

Die Polizei bewacht die Fahrtstrecken der Präsidenten-Kolonne durch Berlin, die eigens eingerichtete Sicherheitszone rings um das Kanzleramt, den Reichstag, das Brandenburger Tor, die amerikanische Botschaft und das Hotel Adlon, wo Obama wohnt, sowie alle weiteren Aufenthaltsorte.

Obama in Berlin bei Merkel: Das ist der Zeitplan

+++ Die Präsidentenmaschine Air Force One landet heute Abend gegen 17.35 Uhr auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Für heute stehen keine öffentlichen Termine auf dem Programm des Präsidenten. Über den weiteren Verlauf gibt es noch wenig Anhaltspunkte. Am Mittwoch wird er ins Hotel Adlon ziehen.

Es sind nur grobe Eckdaten bekannt, wie rbb-online.de berichtet. Am Donnerstag treffen sich Merkel und Obama - wohl ohne andere Teilnehmer. Am Freitag stehen Gespräche mit mehreren anderen europäischen Regierungschef an. Eine der Themen: Die Beziehung zwischen Europa, Russland und den USA nach der Amtsübergabe an den Republikaner Donald Trump.

+++ Kurz vor seiner Reise nach Berlin will der scheidende US-Präsident Barack Obama am Mittwoch eine Grundsatzrede in der griechischen Hauptstadt Athen halten. Zum Inhalt liegen aus offiziellen Quellen zwar keine Informationen vor. Die Griechen gehen aber davon aus, dass Obama vor den Gefahren der politischen Hetze und des Populismus warnen werde, die sich zurzeit in zahlreichen Ländern breit machen - und dass Demokratie die beste Waffe gegen Demagogen sei. Anschließend wird Obama zu einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Mächtigen der EU nach Deutschland fliegen.

+++ Am Mittwochnachmittag soll die Air Force One des US-Präsidenten in Berlin landen. Klar also, dass in der Hauptstadt die höchste Sicherheitsstufe 1+ gilt. Schon Wochen vor dem Besuch Obamas sondierten die Experten des Secret Service die Lage in Berlin.

+++ Ein herzliches Hallo zu unserem News-Ticker. Wir halten Sie hier über alle Entwicklungen des Besuchs von Barack Obama in Berlin auf dem Laufenden.

Barack Obama in Berlin - Sein letzter Besuch als US-Präsident

Nur noch wenige Wochen lang darf sich Barack Obama (55) als Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnen, dann wird er von seinem Nachfolger Donald Trump (70) abgelöst. Zeit also, um der Welt „Goodbye“ zu sagen: Obama befindet sich gerade auf Abschiedstour durch Europa. Am Dienstag landete die Maschine des scheidenden Präsidenten in Athen, wo unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Alexis Tsipras auf dem Plan stand. Am späten Mittwochnachmittag reist Obama dann weiter nach Berlin.

In der deutschen Hauptstadt trifft Angela Merkel Barack Obama am Donnerstag zunächst zum Gespräch. Der US-Präsident bezeichnete die Bundeskanzlerin unlängst als seine engste Verbündete während seiner Zeit als mächtigster Mann der Welt, deshalb freue er sich auf seine bevorstehende Reise. Für Freitag steht dann in Berlin eine große Runde mit den Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Spaniens und Italiens auf dem Programm. Während seines Aufenthalts wird Obama übrigens im Hotel „Adlon“ am Boulevard Unter den Linden nächtigen.

+ Diese Szene sorgte für Gelächter im Netz: Merkel mit Obama beim G7-Gipfel. © dpa Obama schaute im Juni 2013 das letzte Mal in Berlin vorbei - und sorgte damals für einen unvergesslichen Auftritt: Ohne Sakko und mit hochgekrempelten Ärmeln stand der US-Präsident damals bei brütender Hitze lässig am Rednerpult vor dem Brandenburger Tor und sprach zu tausenden Menschen. Im Juni 2015 dann kam Obama zum G7-Gipfel ins bayerische Schloss Elmau. Auch damals blieb vor allem eine Szene im Gedächtnis: Obama, der auf einer Holzbank saß, vor ihm die Kanzlerin mit ausgestreckten Armen - ein Foto, das für Gelächter im Netz sorgte.

Ob Obama auch bei seinem anstehenden Besuch in Deutschland einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen wird? Wird berichten im News-Ticker.

