Kommentar zum Putin-Besuch bei Merkel

Nur die Macht zählt

Wladimir Putin hat Frankreich kürzlich die rote Karte gezeigt. Der russische Präsident sagte einen Staatsbesuch bei François Hollande ab. Nun trifft er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von Marc Kuhn

Zu ihr hat der „Zar“ zwar ein unterkühltes Verhältnis. Deutschland schätzt er aber sehr. Die Visite hat Symbolcharakter: Putin tritt als Staatsmann auf, der seine Macht mit dem harten Vorgehen in der Ost-Ukraine und dem Krieg in Syrien extrem gefestigt hat. Unter anderem deshalb ist auch nicht mit einem raschen Ende des bestialischen Mordens in den arabischen Ländern zu rechnen. Mit politischen und militärischen Konflikten hält Putin sich und seine Clique an der Macht. Nur so kann er den Westen daheim als Bedrohung aufbauen. Den Russen wird ein Feindbild geliefert, gegen das sie sich glauben verteidigen zu müssen.

Soziale und wirtschaftliche Entbehrungen sowie politische Entmündigung in dem gleichgeschalteten Land lassen sich so rechtfertigen. Die Staatsmedien unterstützen Putin dabei nach Kräften. Von Demokratie kann in Russland ohnehin keine Rede mehr sein. Putin geht es nur um die Macht. Somit laufen die Verhandlungen der westlichen Welt mit dem russischen Präsidenten auch immer wieder ins Leere. Wollen die USA und ihre Verbündeten im Syrien-Konflikt irgendetwas bewegen, müssen sie sich zumindest von einer Vorstellung verabschieden: Eine Zukunft des Landes ohne Assad ist nicht mehr vorstellbar. Russland hat seine Position nachhaltig gestärkt, ein Sturz ist nicht mehr möglich.

Im Westen sollte sich diese Einschätzung schnell durchsetzen. Putin gibt sicherlich nicht nach. Kanzlerin Merkel sowie die anderen Staats- und Regierungschefs müssen ihn als Gesprächspartner hinnehmen, auch wenn in seinem Namen vermutlich Kriegsverbrechen begangen werden.

