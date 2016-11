Schulz oder nix! Juncker droht mit Rücktritt

Im Ringen um den Posten des Präsidenten des Europaparlaments hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker laut einem Medienbericht klar hinter Amtsinhaber Martin Schulz gestellt. Andernsfalls drohte er mit Konsequenzen.

Im kleinen Kreis habe Juncker sogar mit seinem Rücktritt gedroht, sollte Schulz seinen Posten nicht über Januar 2017 hinaus behalten dürfen, berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe. "Dann kann ich für meine Zukunft als Kommissionspräsident nicht mehr garantieren", sagte der Konservative Juncker demnach.

+ Jean-Claude Juncker und Martin Schulz. © AFP

Laut einer Absprache soll Schulz im Januar nach der Hälfte der Legislaturperiode seinen Posten für einen Kandidaten der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) räumen. Er möchte jedoch seine Amtszeit verlängern, was er laut "Spiegel" Anfang der Woche in internen Gesprächen bekräftigte. "Ich fühle mich diesem Projekt verpflichtet und will weiter meinen Beitrag leisten", sagte er demnach.