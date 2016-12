Italiens Präsident bittet Renzi um Aufschub seines Rücktritts

Ministerpräsident soll erstmal im Amt bleiben

+ © dpa Matteo Renzi mit Italiens Präsident Sergio Mattarella. © dpa

Rom - Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi tritt nicht mit sofortiger Wirkung zurück. Staatspräsident Sergio Mattarella habe ihn gebeten, noch im Amt zu bleiben.

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat Regierungschef Matteo Renzi aufgefordert, seinen Rücktritt aufzuschieben. Renzi solle noch bis zur Verabschiedung des Haushalts 2017 im Amt bleiben, hieß es am Montag in einer Erklärung des Präsidialpalastes in Rom nach einem abendlichen Treffen der beiden Politiker. Italienischen Medien zufolge würde es dafür ausreichen, wenn Renzi noch bis Freitag im Amt bliebe.

Nach der deutlichen Ablehnung seiner Verfassungsreform durch knapp 60 Prozent der Referendumsteilnehmer hatte Renzi noch in der Nacht zum Montag seinen Rücktritt angekündigt. Er hatte das Referendum vom Sonntag im Vorfeld auch zu einer Abstimmung über seine Regierung gemacht.

Die Opposition forderte nach dem Referendum vorgezogene Neuwahlen. Sie sind derzeit aber kaum möglich, weil zunächst das Wahlgesetz reformiert werden muss.

afp