SPD will Kanzlerkandidaten wohl Ende Januar bestimmen

Gabriel oder Schulz?

+ © picture alliance / dpa Sie sind im Rennen um den Kanzlerkandidaten für die Wahl 2017: Martin Schulz und Sigmar Gabriel? © picture alliance / dpa

Berlin - Die SPD will sich nicht treiben lassen: Wer 2017 als Kanzlerkandidat gegen Merkel antritt, soll wie geplant erst Ende Januar feststehen. Im Rennen sind Parteichef Sigmar Gabriel und Mister Europa, Martin Schulz.

Die SPD will Ende Januar entscheiden, wer als Kanzlerkandidat gegen Amtsinhaberin und CDU-Chefin Angela Merkel ins Rennen geht. Die „K-Frage“ solle abschließend auf einer Klausur des Parteivorstandes Ende Januar geklärt werden, bestätigte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin: „Anders als die CDU werden wir Person und Programm und Inhalte miteinander verbinden. Denn wir wollen klarmachen, was wir für Deutschlands Zukunft wollen.“

Die SPD sei entschlossen, weiterhin gut mit der Union zusammenzuarbeiten: „Wir haben noch zehn Monate Regierungszeit vor uns.“ Die würden verantwortungsvoll genutzt.

Auch Steinmeiers Nachfolge soll sich im Januar entscheiden

Im Wahlkampf will die SPD nach den Worten von Fraktionschef Thomas Oppermann unter anderem für eine Steuerentlastung der unteren und mittleren Einkommen eintreten. Kapitaleinkünfte sollen stärker besteuert und Steuerprivilegien wie die „Mövenpick-Steuer“ für Hoteliers abgeschafft werden. Zudem wolle die SPD „massiv dafür eintreten“, dass eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene umgesetzt werden könne. Oppermann sprach von einem ersten Aufschlag für ein mögliches Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Die Vorschläge zur Steuerpolitik seien noch nicht abgeschlossen.

Parteivize Ralf Stegner hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur zur K-Frage gesagt: „Was wir tun, und wann wir es tun, beraten wir in der Führung.“ Stegner betonte, die SPD könne trotz derzeit mäßiger Umfragen selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf gegen Merkel gehen. „Wir unterschätzen sie nicht. Aber ihr Mythos der Unbesiegbarkeit ist weg.“ Auch das Unions-Argument, Merkel sei nach der Ära von US-Präsident Barack Obama die letzte Hoffnung des Westens gegen die Populisten, werde nicht verfangen. Die „Weltenretterin“ Merkel habe es noch nicht einmal geschafft, die soziale Spaltung Europas zu verhindern.

Die SPD will die Frage des künftigen Außenministers erst im nächsten Jahr klären. "Über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden wir Mitte Januar", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag in Berlin. Generalsekretärin Katarina Barley begründete den Zeitplan unter anderem mit dem "Respekt vor dem Amt des Außenministers und dem Respekt vor der Bundesversammlung".

dpa