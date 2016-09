Polizei findet Zutaten für Rohrbombe in Schleuserauto

Kiefersfelden - Materialien zum Bau einer Rohrbombe haben auf der A93 bei Kiefersfelden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Autobahn wurde gesperrt und vier Männer festgenommen.

Ein Sprengstoff-Alarm an der deutsch-österreichischen Grenze hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Autobahn 93 bei Kiefersfelden blieb stundenlang gesperrt. Bei einer Einreisekontrolle waren vier Personen mit „sprengstoffähnlichen Gegenständen“ entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Polen handeln, zudem sollen drei Männer von der Elfenbeinküste bzw. aus Guinea im Wagen gesessen haben, die der Pole nach Vermutung der Bundespolizei illegal nach Deutschland einschleusen wollte. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen.

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes und ein Großaufgebot an Sicherheitskräften waren im Einsatz. Wie unser Partnerportal Rosenheim24.de berichtet, wurden Materialien für den Bau einer Rohrbombe gefunden. Laut Bayerischem Rundfunk handelt es sich um drei Rohre, Schwarzpulver und Verbindungskabel. Zudem habe die Polizei mehrere Handys sichergestellt.

+ Ein Polizist winkt am Grenzübergang Kiefersfelden Autos von der Straße. © dpa

Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr war der dunkelgrüne Ford älteren Baujahrs bei einer Überprüfung am Grenzübergang Kiefersfelden aufgefallen. Die Beamten hätten in dem Wagen neben den Zutaten zur Bau einer Rohrbombe auch Hieb- und Stoßwaffen sowie Betäubungsmittel sichergestellt, teilte ein Polizeisprecher mit.