Thailands Kronprinz wird zum König proklamiert

In eine thailändischen Geschäft werden bereits Gemälde des neuen Königs verkauft.

Bangkok - Thailands Kronprinz Maha Vajiralongkorn soll am Donnerstag offiziell zum König proklamiert werden. Das kündigte der stellvertretende Regierungschef Visanu Krue-ngam an.

Der 64-Jährige empfange den Regierungschef und andere Würdenträger am Abend (Ortszeit) in einer Audienz, die live im Fernsehen übertragen werde. Dabei soll er die Thronfolge formell annehmen und wäre dann ab sofort König. Die eigentliche Krönung findet erst nach Ende der Trauerzeit für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej in einem Jahr statt.

Thailand hat zwar eine konstitutionelle Monarchie, aber die Königsfamilie spielt eine große politische Rolle. Keine Regierung kann ohne das Plazet des Monarchen regieren. Seit einem Militärputsch 2014 sind demokratische Wahlen ausgesetzt.

Eigentlich hätte die Proklamation bereits am Todestag, dem 13. Oktober, stattfinden sollen. So war 1946, als der König erschossen im Palast gefunden wurde. Bhumibol wurde gleichentags zum König ausgerufen. Vajiralongkorn hatte im Oktober aber überraschend darum gebeten, zunächst mit dem Volk trauern zu dürfen. Bhumibol wurde tief verehrt. Über das Land ging eine beispiellose Trauerwelle.

