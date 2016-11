Trump hat angeblich Twitter-Verbot - Obama spottet

Kurz vor der Wahl

+ © AFP Donald Trump darf angeblich so kurz vor dem entscheidenden Tag nicht mehr twittern. © AFP

Kissimmee/New York - Am Tag vor der US-Wahl hat Donald Trump angeblich Twitter-Verbot von seinen Beratern erteilt bekommen - und Präsident Barack Obama findet dafür ziemlich deutliche Worte.

„Sie hatten so wenig Vertrauen in seine Selbstbeherrschung, dass sie gesagt haben: Wir nehmen dir jetzt einfach Twitter weg“, sagte Obama bei einem Wahlkampfauftritt zur Unterstützung seiner demokratischen Parteikollegin Hillary Clinton am Sonntag (Ortszeit) in Florida.

Die Zeitung „New York Times“ hatte berichtet, Berater hätten dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner die Kontrolle über sein Konto bei dem Kurznachrichtendienst „entrissen“, damit er seine Chancen bei der Wahl am Dienstag nicht mit ungefilterten Anfeindungen schmälert.

„Wenn jemand nicht mit einem Twitter-Konto umgehen kann, kann er nicht mit den Atomcodes umgehen“, fügte Obama vor seinem lachenden Publikum hinzu. Trump ist dafür bekannt, Gegner und Kritiker über Twitter in scharfen Tönen anzugreifen - manchmal mitten in der Nacht.

dpa