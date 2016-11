Trumps Vize Mike Pence besucht Musical - und wird ausgebuht

Darsteller richten Statement an den Repunblikaner

New York - Trumps Vize Mike Pence besuchte in New York ein Musical und wurde vom Publikum ausgebuht. Dann richteten die Darsteller einen Aufruf an ihn.

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf zur Versöhnung hat sich die Besetzung des Broadway-Musicals "Hamilton" an den künftigen US-Vizepräsidenten Mike Pence gewandt, nachdem dieser beim Besuch der Show ausgebuht wurde. "Wir heißen Sie willkommen und danken Ihnen, dass sie hier sind", hieß es in einer Erklärung, die der Schauspieler Brandon Victor Dixon nach dem Ende der Show am Freitagabend in New York verlas.

Musical-Crew ist unterschiedlicher Hautfarbe und sexueller Orientierung

Dann fuhr er fort: "Wir sind das vielfältige Amerika, das alarmiert und besorgt ist, dass Ihre neue Regierung uns, unseren Planeten, unsere Kinder und Eltern nicht beschützen wird oder uns nicht verteidigen und unsere unveräußerlichen Rechte nicht aufrechterhalten wird." Das Musical behandelt die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten und den Beitrag der Einwanderer zum Aufbau des Landes. Die Mitglieder der Crew sind unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und sexueller Orientierung.

"Wir hoffen wirklich, dass diese Show Sie dazu inspiriert hat, die amerikanischen Werte aufrechtzuerhalten und für die Belange von uns allen einzutreten. Von uns allen", sagte Dixon, der selbst schwarz ist.

Als der Appell begann, verließ Pence den Saal

Pence war bei der Ankunft in dem Theater in New York am Freitagabend von Zuschauern ausgebuht worden. Zwar verließ er den Saal, als Dixon damit begann, die Erklärung zu verlesen - der "New York Times" zufolge bekam er aber vom Foyer aus das gesamte Statement mit.

Hauptdarsteller ist homosexuell

Der Hauptdarsteller des Musicals, Javier Muñoz, ist homosexuell und geht auch offen mit seiner HIV-Infektion um. Nachdem der neugewählte Präsident Donald Trump im Wahlkampf wiederholt mit fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen aufgefallen war, befürchten nun viele Gruppen und Minderheiten der US-Gesellschaft Nachteile für sich während seiner Präsidentschaft.

