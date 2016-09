Clinton vs. Trump: Der Tag nach dem TV-Duell im Ticker

Reaktionen auf die Debatte

München - Das erste TV-Duell zwischen Trump und Clinton ist vorbei. Was am Tag danach wichtig ist? Das lesen Sie in unserem Ticker - hier verpassen Sie nichts.

+++ Vor dem TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump kursierte im Netz eine scherzhafte Warnung vor Trinkspielen: "Vielleicht haben Sie vor, immer dann einen zu heben, wenn Trump lügt", schrieb das Portal "Raw Story" dazu. Das könnte jedoch ganz schön gefährlich werden: Denn laut dem Portal "Politico" könnte Trump Pinocchio Konkurrenz machen: "Politico" will errechnet haben, dass Trump in seinen Statements innerhalb von fünf Tagen durchschnittlich alle drei Minuten gelogen hat. Nach Ende des TV-Duells zeigte sich: Die nicht ganz ernst gemeinte Warnung war nicht unbegründet: Wie die Huffington Post berichtet, log Trump an mehreren Stellen nachweislich:

So wiederholte er in der Debatte die falsche Behauptung, er sei schon immer gegen den Krieg der USA im Irak gewesen. Dabei hatte der Republikaner den Einmarsch zunächst gutgeheißen, wie er in einem Interview mit Howard Stern bewies. Erst später hat er seine Meinung geändert.

Clinton gab während des Duells an, sie wolle als Präsidentin durch erneuerbare Energien für Arbeitsplätze sorgen. Trump habe den Klimawandel als Erfindung der chinesischen Regierung abgetan, kritisierte Clinton. Der Republikaner verneinte das, ein Tweet beweist jedoch das Gegenteil:

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

Clinton hielt Trump außerdem vor, er habe schwangere Frauen als "ungünstig für Unternehmen" bezeichnet. Trump behauptete, das nie gesagt zu haben. Ein Interview mit dem Sender NBC beweist jedoch das Gegenteil.

+++ Zum TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump schreibt die linksliberale polnische Zeitung „Gazeta Wyborcza“ am Dienstag:

„Die erste Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten hat Hillary Clinton klar gewonnen. Die Kandidatin der Demokraten war sachlich, ruhig und punktete. (...) Trump ließ sich provozieren und verwirren. Statt von unfähigen Politikern zu erzählen, rechtfertigte und erklärte er sich, ließ sich irritieren, schrie und geriet in die totale Defensive. Es sah aus, als wenn es gestimmt hätte, dass Trump sich nicht vorbereitet hatte. Was Amerika am Montagabend sah, grenzte an ein Knockout.“

+++ So clever kann man eine politische Botschaft und das Lüften eines süßen Geheimnisses vereinen: Schauspielerin Olivia Wilde ist eine glühende Anhängerin von Hillary Clinton. Jetzt twitterte sie ihre Zustimmung zu einem Anti-Trump Wahlkampfspot, in dem alle frauenfeindlichen Sprüche des republikanischen Präsidentschaftskandidaten aufgeführt werden: "Für jemanden, der schon bald eine Tochter haben wird, ist das hochrelevant #NEVERTRUMP."

Die hochschwangere Serienschönheit ("Dr. House") hatte bislang das Geschlecht ihres zweiten Kindes geheim gehalten. Mit ihrem Lebensgefährten Jason Sudeikis hat sie schon Sohn Otis zusammen.

As someone who is about to have a daughter, this hits me deep in my core. #NeverTrump https://t.co/BIG4J0mkM6 — olivia wilde (@oliviawilde) September 24, 2016

TV-Duell: Trump aggressiv, Clinton gelassen

Politprofi Hillary Clinton hat beim ersten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten ihren Kontrahenten Donald Trump auf Distanz halten können. Nach einer teils hitzig geführten, mehr als 90 Minuten langen Debatte wirkte Clinton für die meisten Beobachter abgeklärter und inhaltlich besser vorbereitet. Eine erste Blitzumfrage des Senders CNN sah Clinton mit 62 Prozent vorn, Trump sahen nur 27 Prozent der Befragten als Sieger.

Trump machte einen teils aggressiven und oftmals atemlosen Eindruck, als er die Fragen von Moderator Lester Holt beantwortete, öfter fiel er Clinton ins Wort. Clinton gab sich meist gelassen und versuchte, mit Argumenten zu überzeugen. Häufig reagierte Clinton auf Trumps Anwürfe belustigt.

Die Debatte in der Hofstra University in Hempstead (New York) wurde auf mehreren US-Fernsehsendern sowie via Twitter und YouTube weltweit als Livestream im Internet übertragen. Bis zu 100 Millionen Zuschauer wurden erwartet. Das Fernsehduell gilt als eines der größten politischen TV-Ereignisse der vergangenen Jahre. Umstritten ist, wie groß der Einfluss von TV-Debatten auf den Wahlausgang ist.

Wir waren in der Nacht für Sie wach: Hier können Sie unseren Live-Ticker vom TV-Duell nachlesen. So schätzt der US-Korrespondent des Münchner Merkur die erste Debatte ein.

