Ursula von der Leyen bestaunt Pferdezucht des Königs

In Bahrain

+ © dpa Verteidigungsministerin von der Leyen besucht Bahrain. © dpa

Manama - Der König von Bahrain scheint sich gut über die Hobbys von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen informiert zu haben und präsentierte ihr am Freitag deshalb seine Pferdezucht.

Beim Besuch der leidenschaftlichen Dressurreiterin in dem kleinen, ölreichen Golfstaat ließ Hamad bin Issa al-Chalifa es sich am Freitag nicht nehmen, ihr nach einem Gespräch in seinem Palast seine Pferdezucht zu zeigen.

Aus der Delegation von der Leyens hieß es, es sei der ausdrückliche Wunsch des Gastgebers gewesen. Der König führte der Ministerin rund 20 Araber-Pferde vor. Das Staatsoberhaupt betreibt seit fast 40 Jahren eine Pferdezucht.

Von der Leyen nimmt in Bahrain an einer Sicherheitskonferenz für den Nahen und Mittleren Osten teil. Am Samstag wird sie dort eine Rede halten und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.

dpa