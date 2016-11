Nach Trump-Sieg: Senatorin fordert Abschaffung des Wahlkollegiums

News-Ticker zur US-Wahl 2016

Washington - Nach der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten fordert eine Senatorin die Abschaffung des Wahlkollegiums. Barack Obama befindet sich unterdessen auf Abschiedstour. Alle Infos zur US-Wahl im Ticker.

Die USA haben sich entschieden: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

Offiziell von den Wahlmännern (Electoral College) gewählt wird Donald Trump am 19. Dezember 2016.

Nach der Wahl kam es in mehreren Städten in den USA zu heftigen Protesten gegen Trump.



Barack Obama befindet sich auf Abschiedstour und trifft am Donnerstag Angela Merkel in Berlin.

+++ Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump zum Umsteuern aufgefordert. In einem „Zeit“-Interview sagte die CDU-Politikerin: „Der US-Wahlkampf war geprägt von Ausgrenzung, Diffamierung, persönlicher Herabwürdigung. Donald Trump hat jetzt die Chance bis zu seiner Amtseinführung Brücken zu bauen.“ Die neuen rechtspopulistischen Bewegungen im Westen, von der britischen Ukip über die französische Front National bis hin zur deutschen AfD hätten gemeinsam, „dass sie rassistisch, nationalistisch, frauenfeindlich, islamophob und eher kremlfreundlich sind“, urteilte von der Leyen. „Diese ungewöhnliche Klaviatur wurde auch im US-Wahlkampf bedient“, fügte sie hinzu.

+++ Ein Großteil der Bundesbürger befürchtet nach dem Wahlsieg Donald Trumps einer Umfrage zufolge negative Auswirkungen auf die Weltpolitik. Insgesamt bereitet es 79 Prozent der Befragten große oder zumindest einige Sorgen, dass der künftige US-Präsident die Weltpolitik unsicherer machen könnte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Stern“ hervorgeht. Nur 20 Prozent geben an, sich überhaupt keine Sorgen zu haben - darunter 52 Prozent der AfD-Anhänger.

+++ Es sind nur noch wenige Wochen, die sich Barack Obama als mächtigster Mann der Welt bezeichnen darf. Deshalb befindet sich der scheidende US-Präsident gerade auf Abschiedstour. Am Mittwochnachmittag wird Obama auch in Berlin erwartet, wo er am Donnerstag Angela Merkel treffen wird. Über den Besuch Obamas in Berlin halten wir Sie in einem separaten News-Ticker auf dem Laufenden.

Nach Trump-Sieg: Demokratische Senatorin fordert Abschaffung des Wahlkollegiums

+++ Donald Trump ist zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden - und das, obwohl er weniger Stimmen erhalten hatte als seine Konkurrentin Hillary Clinton. Deshalb hat eine kalifornische Senatorin am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Wahlkollegiums eingebracht. Barbara Boxer bezeichnete es als ein "veraltetes, undemokratisches System". Es müsse sofort geändert werden.

Clinton hatte rund 800.000 Stimmen mehr geholt als Donald Trump - dennoch reichte es für die 69-Jährige nicht, da der Republikaner im "Electoral College" deutlich in Führung lag. Trump kam im Wahlkollegium auf 290 Wahlleute, Clinton lediglich auf 232. Die notwendige Mehrheit im Gremium liegt bei 270 Stimmen.

