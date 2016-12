USA: Nordkorea kann Raketen mit Atomsprengköpfen abfeuern

An der Steuerung hapert es noch

Washington - Nordkorea ist nach US-Angaben inzwischen in der Lage, Raketen mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken und abzufeuern.

Allerdings sei das Land noch nicht so weit, die Atomrakete auf ein anvisiertes Ziel lenken zu können, sagte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, der anonym bleiben wollte, am Donnerstag in Washington.

Die Nordkoreaner seien noch nicht in der Lage, eine Nuklearrakete so zu steuern, dass sie nach ihrem Start in die Erdatmosphäre zurückkehre und auf ein Ziel zufliege. Insofern vermöge das Land trotz seiner Fortschritte die Atomrakete noch nicht für "einen strategischen Angriff" einsetzen.

Das kommunistisch reagierte Land wird von der internationalen Gemeinschaft wegen seiner Atomwaffentests mit Sanktionen belegt. Erst Ende November hatte der UN-Sicherheitsrat neue Strafmaßnahmen wegen eines weiteren derartigen Tests verhängt. Die neuen Maßnahmen legen für Nordkoreas Kohleexport nach China eine Obergrenze fest, mit der die Einnahmen um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken.

