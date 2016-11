Vor Präsidentschaftswahl: 89-jährige Österreicherin rührt Millionen zu Tränen

Appell an das Land

Wien - Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl appelliert eine 89 Jahre alte Wienerin an ihre Landsfrauen und Landsmänner, die richtige Entscheidung zu treffen.

Das Video-Statement der Seniorin geht derzeit viral. Gertrude aus Wien richtet sich darin an das österreichische Volk, das am 4. Dezember entscheidet, wer der nächste Präsident der Bundesrepublik Österreich wird: der FPÖ-Vize-Parteichef Norbert Hofer oder der langjährige Grünen-Parteichef Alexander van der Bellen. Vor allem die jungen Menschen sollten zur Wahl gehen, schließlich gehe es um ihre Zukunft. „Für mich ist es wahrscheinlich die letzte Wahl“, sagt die Pensionistin, die Alexander Van der Bellen für den besseren Kandidaten hält. Sie warnt vor gefährlichen den Folgen rechter Politik. Am Ende des Clips wird eingeblendet, was Gertrude einst widerfuhr: Mit Eltern und Brüdern war sie als 16-Jährige aus Wien nach Auschwitz deportiert worden. Nur sie überlebte.

Das rund fünf Minuten lange Video, welches Präsidentschaftskandidat Van der Bellen auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, wurde inzwischen über 1,5 Millionen mal aufgerufen und fast 38.000 mal geteilt.

