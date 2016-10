Zehntausende Thailänder singen für verstorbenen König Bhumibol

Auf dem Sanam-Luang-Platz

+ © dpa Die Thailänder haben am Samstag die Königshymne für Bhumibol angestimmt. © dpa

Bangkok - Zehntausende Menschen sind in Thailands Hauptstadt Bangkok zusammengekommen, um zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej gemeinsam die Königshymne zu singen.

Die zumeist in Schwarz gekleideten Teilnehmer versammelten sich am Samstag in brütender Hitze auf dem Sanam-Luang-Platz nahe dem Königspalast, um die Hymne mit einem großen Chor einzustimmen. Der zutiefst verehrte Monarch war am 13. Oktober nach langer Krankheit mit 88 Jahren gestorben. Er war 70 Jahre lang König.

Seither erlebt das südostasiatische Land eine beispiellose Welle der Trauerbekundungen. Die buddhistischen Trauerrituale mit Gebeten und Gesängen dauern 100 Tage. Die Militärregierung hat zudem eine einjährige Staatstrauer angeordnet. Kronprinz Maha Vajiralongkorn (64) will die Nachfolge seines Vaters erst danach antreten.

dpa