Deshalb bleiben Melania und Barron Trump in New York

Nicht ins Weiße Haus

+ © AFP Melania Trump und Sohn Barron werden in New York bleiben und vorerst nicht ins Weiße Haus ziehen. © AFP

New York - Der künftige US-Präsident Donald Trump wird einem Medienbericht zufolge nach der Vereidigung am 20. Januar erst einmal allein ins Weiße Haus in Washington einziehen.

Die künftige First Lady Melania Trump und der zehnjährige Sohn Barron sollen vorerst im Penthouse des Trump Tower in New York bleiben, damit der Junge nicht mitten im Schuljahr umziehen müsse, berichtete die „New York Post“ am Sonntag. Die Zeitung berief sich dabei auf dem Trump-Übergangsteam nahe stehende Quellen.

Demnach sei der Wahlkampf schwierig für Barron gewesen, Mutter und Sohn seien sich in dieser Zeit noch näher gekommen. Die 46-Jährige hoffe, die Belastungen für den Jungen „auf einem Minimum“ zu halten. Barron besucht eine Privatschule in Manhattan. Melania, ein früheres Model, hat sich wiederholt als Vollzeit-Mutter bezeichnet. Die Trumps haben angeblich kein Kindermädchen.

Der Sprecher von Trumps Übergangsteam, Jason Miller, bestätigte den Bericht am Sonntag nicht. Er sagte jedoch, dass es offensichtlich eine heikle Frage sei, Barron aus dem Schuljahr herauszureißen.

dpa