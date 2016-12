Berndroth sieht keinen Grund für Nervosität

64-jähriger Trainer freut sich auf Debüt in der Bundesliga

+ Interimstrainer Ramon Berndroth leitet seit 2014 das Nachwuchsleistungszentrum der „Lilien“. Bis zur Winterpause spielt der SV Darmstadt noch in Freiburg, gegen den FC Bayern und in Berlin - spätestens danach kehrt er ins NLZ zurück. - Foto: dpa

Offenbach - Bundesliga-Premiere mit 64 Jahren: Ramon Berndroth, seit Montag Interimstrainer der Fußballprofis des SV Darmstadt 98, freut sich auf die Partie am Samstag (15. 30 Uhr) beim SC Freiburg. Von Holger Appel

Mit diesem Debüt habe er in seinem Alter nicht mehr gerechnet, gibt der in Neu-Isenburg lebende ehemalige Trainer der Offenbacher Kickers zu.

Ramon Berndroth, Sie sind als lockerer Typ bekannt, wirken auch jetzt vor der Partie in Freiburg entspannt und kein bisschen nervös. Kann das sein?

Ja, klar. Ich habe zwar vom Vorstand eine Sonderaufgabe bekommen und liebe es, mich flexibel zu zeigen, aber noch ist alles normal wie immer. Ich kann sowieso nicht zaubern, sondern bis Samstag mit den Jungs nur gut arbeiten - und das mache ich professionell und nach bestem Gewissen. Also ich sehe noch keinen Grund, weshalb ich nervös sein sollte.

Wie treten Sie auf am Samstag? Wie immer in Trainingsklamotten oder werfen Sie sich in einen Anzug?

Einen richtigen Anzug müsste ich mir erst einmal kaufen (lacht). Nein, wohl wie immer im Trainingsanzug. Unser Ausrüster darf sich freuen.

Wie sieht denn Ihre persönliche Bilanz gegen Freiburg aus?

Als Spieler kann ich mich nur an Partien mit meinem damaligen Klub VfR Bürstadt gegen den FC Freiburg Mitte der 1970er Jahre erinnern. Aber mit der ersten Mannschaft des SC Freiburg hatte ich es, glaube ich, noch nicht zu tun.

Was erwarten Sie am Samstag in Freiburg?

Schon einen richtig starken Gegner. Die Freiburger haben sehr ordentlich gegen Bayer Leverkusen gespielt und gepunktet. Genauso wie die Freiburger in Leverkusen aufgetreten sind, müssen wir das bei ihnen auch tun. Also diszipliniert gegen und mit dem Ball. Hinten nicht einigeln und immer mutig sein nach vorn. Die Freiburger sind quasi Gegner und Vorbild.

Wann Sind Sie in Freiburg zufrieden?

Schwer zu sagen. Wir versuchen, den Weg nach unten aufzuhalten. Das lässt sich hauptsächlich am Ergebnis ausmachen. Aber eben doch nicht nur, sondern auch am Auftreten des Teams.

Was werden Sie ändern?

Zunächst einmal verändern wir den Ablauf ein wenig. Das heißt, wir fahren schon am Freitagmorgen los, trainieren nachmittags in Freiburg - und dann schauen wir mal. Mehr mag ich dazu noch gar nicht sagen.

Auf den SC Freiburg folgt das Heimspiel gegen den großen FC Bayern mit Trainer Carlo Ancelotti.

Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte. Aber sie ist bei mir überhaupt kein Thema. Ich schaue zunächst nur auf dieses Spiel in Freiburg, denke nicht weiter. Das würde nur notwendige Energie aufsaugen. Das muss nicht sein.