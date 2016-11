Lilien-Zwischenzeugnis: 14 Neuzugänge - aber nur eine Verstärkung

Musterschüler Esser, Ukrainer-Trio spielt keine Rolle

Darmstadt - Am Sonntag stehen der SV Darmstadt 98 und vor allem der in die Kritik geratene Trainer Norbert Meier bei Schalke 04 gehörig unter Druck. Von Jens Dörr

Auch die Stimmen, die dem bei seinen Verpflichtungen ziemlich glücklosen Sportlichen Leiter Holger Fach ein schlechtes Zeugnis ausstellen, mehren sich. Nach dem ersten Drittel der Saison mit nur acht Punkten aus elf Spielen fällt die Zwischenbilanz mit Blick auf die 14 Neuzugänge ernüchternd aus. Die „Lilien“ haben nach den bisherigen Eindrücken nur eine echte Verstärkung geholt. Eine Übersicht.

Michael Esser: Der Torwart trägt zwar nicht die Nummer eins (die hat der vorher verpflichtete Daniel Heuer Fernandes erhalten), ist sie aber geworden und unumstritten. Bisher ohne Patzer und mit mehreren starken Paraden in Eins-gegen-eins-Situationen. Tolle Reflexe, fußballerisch solide und beim Herauslaufen sicherer als sein Vorgänger Christian Mathenia. Der einzige Musterschüler dieser Saison nicht nur unter Darmstadts Zugängen, sondern im gesamten Kader.

Daniel Heuer Fernandes: Bisher ein Einsatz, nachdem Esser verletzt ausgewechselt werden musste. Eine vernünftige Alternative.

Igor Berezovskyi: Der dritte Torwart wurde nur in wenigen Testspielen eingesetzt. Der Ukrainer erfüllt zumindest die Aufgabe, die Trainingsgruppe der Keeper zu vergrößern.

Artem Fedetskyy: Bisher eine Enttäuschung. der ukrainische Nationalspieler (zuletzt war er sogar Kapitän) erreichte als Rechtsverteidiger kein Erstliga-Format. Zu langsam, zu kopfballschwach, oft zu weit von seinen Gegnern weg und mit unnötigen Fouls häufig zu unbeholfen.

Leon Guwara: Die ersten Eindrücke des Bremer Leihspielers waren vielversprechend. Schnell am Ball, versiert, zuletzt aber zunehmend ungeschickt in den Zweikämpfen. Der Linksverteidiger hat noch nicht bewiesen, besser als der bislang ebenfalls nicht überzeugende Fabian Holland zu sein.

Immanuel Höhn: Spielte Innenverteidiger und nach der Genesung von Sulu Rechtsverteidiger. Hatte Probleme mit schnellen und wendigen Gegenspielern. Steigerte sich zuletzt - und war der Pechvogel der Woche: Am Mittwoch brach er sich den Mittelfuß und fällt bis Jahresende aus.

Alexander Milosevic: Mit Licht und Schatten. Als Innenverteidiger gesetzt, teils mit ordentlichen Partien, immer wieder aber auch mit Schwächen im Stellungsspiel und in den Zweikämpfen. Weniger resolut als Sulu. In der Offensive trotz guter Gelegenheiten ungefährlich.

Änis Ben-Hatira: Zwei Freistöße - einer gegen Wolfsburg ins Tor und einer gegen Ingolstadt an die Latte - waren seine bisher besten Szenen. Steigerte sich zuletzt auf noch nicht besonders hohem Niveau. Von ihm wurde spielerisch wesentlich mehr erwartet. Kommt kaum einmal am Gegenspieler vorbei.

Denys Oliinyk: Kam zweimal ran, glich dabei in der Schlussminute zum 1:1 gegen Hoffenheim aus. In den Testspielen ein agiler Dribbler, traut ihm das Trainer-Team die Bundesliga vor allem körperlich noch nicht zu. Komplettiert das neue Ukrainer-Trio, das bisher keine Rolle spielt.

Laszlo Kleinheisler: Die Einstellung stimmt, er rennt unentwegt. Überzeugte aber nur beim 3:1 gegen Wolfsburg. Lässt Potenzial erkennen, bei ihm hofft man zumindest immer mal auf einen entscheidenden Moment. Trotzdem: Wer ihn bei der EM für Ungarn wirbeln sah, hatte von ihm mehr Impulse erhofft.

Roman Bezjak: Laufstark und engagiert, erzeugt aber keine Torgefahr. Dafür, dass die 98er für ihn fast so viel bezahlten, wie Sandro Wagner einbrachte, noch kein guter Deal.

Victor Obinna: Bisher eine Enttäuschung. Noch ohne Bundesliga-Minute und im Pokalspiel in Walldorf ein Totalausfall.

Sven Schipplock: Ließ in den Testspielen und in der ersten Pokalrunde durch eine starke Quote hoffen. Enttäuschte in der Liga aber immer wieder. Ihm fehlt insbesondere die Dynamik. Zuletzt sichtlich verunsichert.

Antonio-Mirko Colak: Unter den neuen Feldspielern kam er noch am ehesten an die Erwartungen heran. Drei Tore in neun Spielen sind für einen 23-Jährigen, der von den Mitspielern nicht eben mit guten Vorlagen überhäuft wird, in Ordnung. Aber kein zweiter Sandro Wagner.