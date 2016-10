Darmstadt 98 empfängt Bayern-Jäger Leipzig

„Brauchen klasse Mentalität“

+ © dpa © dpa

Darmstadt - Darmstadts Trainer Norbert Meier will aus dem peinlichen Pokal-Aus bei Viertligist FC Astoria Walldorf eine Lehre für das kommende Bundesliga-Spiel ziehen. "Mentalität kann Klasse schlagen. Das ist das Einzige, was ich zum Walldorf-Spiel noch sagen möchte", erklärte Meier vor dem Bundesliga-Duell mit RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr).

Vor allem charakterlich fordert der Trainer von seinen Profis nach dem 0:1 bei den Amateuren eine Reaktion: "Jetzt gilt die volle Konzentration der Bundesliga." Die Vorzeichen stehen nicht schlecht, obwohl der derzeitige Tabellenzweite aus Sachsen für Meier "nicht der typische Aufsteiger" sei. "Mit Leipzig kommt eine Mannschaft, die Stand heute Bayern-Jäger Nummer eins ist", sagte der 58-Jährige. Darmstadt hat von seinen bisherigen vier Heimspielen noch keines verloren, zuletzt sogar einen 3:1-Sieg gegen Wolfsburg gefeiert. "Wir brauchen wieder eine klasse Mentalität", sagte Meier. Definitiv fehlen werden den "Lilien" am Samstag die verletzten Jan Rosenthal und Felix Platte. Ungewiss sind derweil noch die Einsätze der angeschlagenen Änis Ben-Hatira, Leon Guwara und Sandro Sirigu. Ob Sven Schipplock oder Antonio Colak in vorderster Sturmspitze spiele, ließ Meier zunächst offen. Dies sei eine "gewisse Bauchentscheidung". (dpa)