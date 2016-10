Darmstadt 98 gewinnt Testspiel in Aschaffenburg deutlich

Schipplock erfolgreichster Schütze

+ © Archiv: Jan Hübner Sven Schipplock (links) traf vier Mal. © Archiv: Jan Hübner

Aschaffenburg - Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat ein Testspiel bei Bayernligist Viktoria Aschaffenburg deutlich für sich entschieden.

Die "Lilien" gewannen am Samstag mit 7:0 (3:0) in Aschaffenburg. Auffälligster Spieler war Stürmer Sven Schipplock, der vier Tore (16./26./44./59.) für die Elf von Trainer Norbert Meier erzielte. Außerdem trafen Antonio Colak (51.), Dominik Stroh-Engel (75.) sowie Denis Oliinyk (88.). In der Bundesliga sind die Darmstädter, die bislang fünf Punkte aus sechs Liga-Spielen holten, am kommenden Sonntag beim FSV Mainz gefordert. (dpa)