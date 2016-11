Darmstadt 98 gewinnt Testspiel gegen VfB Stuttgart

Deutlicher 4:1-Sieg

+ © dpa Darmstadts Trainer Norbert Meier. © dpa

Stuttgart - Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat einen deutlichen Testspielsieg beim VfB Stuttgart eingefahren. Bei strömendem Regen gewannen die "Lilien" heute am VfB-Clubzentrum mit 4:1 (1:1).

Der wegen einiger Länderspiel-Abstellungen auch mit Spielern aus der zweiten Reihe und Nachwuchstalenten angetretene VfB ging durch Philip Heise früh in Führung (4. Minute). Antonio Colak (7.), Aytac Sulu (45.), Dominik Stroh-Engel (66.) und Denys Oliinyk (89.) drehten jedoch die Partie zugunsten der Gäste. "Ich sage das selten: Es war eine richtig gute Leistung der Mannschaft. Wir haben guten Fußball gespielt auf schwerem Geläuf", sagte Trainer Norbert Meier gegenüber "Bild".

Für die Darmstädter wartet in der kommenden Woche in der Bundesliga das wegweisende Heimspiel gegen den noch sieglosen FC Ingolstadt. Mit einem Erfolg vor eigenem Publikum könnte die Meier-Elf den direkten Konkurrenten bereits auf neun Punkte distanzieren und sich so etwas Ruhe im Abstiegskampf verschaffen. (dpa)