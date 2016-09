Darmstadt 98 rechnet mit Rückkehr von Aytac Sulu

Spiel gegen Werder Bremen

Darmstadt - Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 baut beim Duell mit Tabellennachbar Werder Bremen auf die Rückkehr von Kapitän Aytac Sulu.

Der Innenverteidiger laboriert seit Wochen an einer Wadenverletzung, soll nun allerdings wieder einsatzfähig sein. "Er ist nach der Pause noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist erfahren, ausgebufft und hilft uns unheimlich mit seiner Art", sagte Trainer Norbert Meier vor dem Heimspiel gegen die Bremer am Samstag (15.30 Uhr). Abgesehen vom zuletzt verletzten Sulu können die "Lilien" ohne personelle Sorgen in die Partie gehen. "Wir hatten diese Woche den Luxus, nahezu alle Spieler auf dem Platz zu haben", erklärte Meier. (dpa)