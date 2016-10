Hektisch, ideenlos und ungenau

SV Darmstadt offenbart beim 0:2 gegen Leipzig vor allem eklatante Offensivprobleme / Doppelschlag von Sabitzer

+ Leipzigs Doppeltorschütze Marcel Sabitzer im Duell mit dem Darmstädter Antonio-Mirko Colak. - Foto: AFP

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat im fünften Heimspiel dieser Saison in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Beim 0:2 (0:0) gegen den souveränen Tabellenzweiten RB Leipzig offenbarten die „Lilien“ vor allem eklatante Offensivprobleme. Von Jens Dörr

94 Minuten inklusive der Nachspielzeit ließ Schiedsrichter Wolfgang Stark die Begegnung vor nicht ganz ausverkauftem Haus laufen. Eine klare Torchance besaßen die Darmstädter in dieser Zeit nicht, zwangen Leipzig-Torwart Peter Gulacsi bei ihren statistisch erfassten vier Torschüssen zu keiner nennenswerten Parade. Vor allem aber offenbarte die Mannschaft von Trainer Norbert Meier eklatante Schwierigkeiten im Spiel nach vorn.

„In unseren Offensivaktionen hätte ich mir mehr Ruhe gewünscht, bei Ballgewinnen waren wir zu hektisch“, sagte Meier. Florian Jungwirth merkte an, man sei zwar gut in die Zweikämpfe gekommen: „Wir haben uns aber schwer getan, offensiv Lösungen zu finden.“ Insgesamt sei es schwer gewesen, „den Ball festzumachen“. Besser: Das gelang den Lilien zu keiner Phase des Spiels. Was einerseits am Pressing der schnellen, spielstarken, ballsicheren und defensiv sehr kompakten Leipziger lag, andererseits aber auch am ideenlosen und ungenauen Darmstädter Spiel. Dass nur 53 Prozent der Pässe zum Mitspieler kamen und die restlichen abgefangen wurden oder im Nirvana landeten, drückt die Misere deutlich aus. Fast jeder zweite Pass brachte Leipzig wieder in Ballbesitz. Druck übten die Gastgeber somit zu keiner Zeit des Spiels aus.

Dadurch, dass in Hälfte eins keine einzige Flanke in den Leipziger Strafraum segelte, konnte auch der wirkungslose wie bemitleidenswerte Sven Schipplock als einzige Spitze nichts ausrichten. „Wir haben auch unsere Konter nicht gut genug ausgespielt“, analysierte der frühere Stuttgarter, der in Liga eins nun schon seit anderthalb Jahren ohne Torerfolg ist. Und der nur das letzte Glied im Offensivspiel war, das keinen Spielaufbau kannte, von weiten und dazu unpräzisen Schlägen aus der eigenen Hälfte „lebte“ und in den wenigen Momenten, da die Sachsen Räume boten, durch Ballverluste der offensiven Dreierreihe mit Änis Ben-Hatira, Laszlo Kleinheisler und Roman Bezjak selbst zerstört wurde.

Einen Tick besser wurde es erst, als Antonio-Mirko Colak in der Schlussphase für Schipplock kam und Mario Vrancic zumindest etwas Struktur in die Bemühungen brachte. Auch kamen Vrancics Standards etwas besser als die von Jerôme Gondorf. Die große Offensivstärke der Vorsaison, der Torabschluss nach ruhenden Bällen, ist den Lilien völlig abhanden gekommen. Wenn dann auch noch Leistungsträger wie Kapitän Aytac Sulu bei den Flanken vor den Gegentoren gleich zweimal zu spät kommen, ist im deutschen Oberhaus für den SV 98 bis zum Winter wohl nur noch wenig zu holen.

Coach Meier allerdings vermied deutliche Worte: „Gegen Leipzig kann man verlieren, denn Leipzig hat eine sehr gute Mannschaft. Keine Vorwürfe an meine Mannschaft, sie hat sich gut gewehrt.“

Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick wusste indes nicht so recht, welchen Vergleich er für seinen Topspieler wählen sollte. Erst war Marcel Sabitzer, der den Aufsteiger mit einem Doppelpack im Alleingang zum Sieg geführt hatte, „wie eine Pistole im Anschlag“, dann doch lieber „heiß wie Frittenfett“. So oder so: Sabitzer war top.

Nur ein paar Minuten nach seiner Einwechslung traf der Österreicher, der sich gerade erst von einem Außenbandriss im rechten Sprunggelenk erholt hatte, aus kurzer Distanz (57.) und legte in der Schlussphase nach (81.). „Ich bin einer, der immer spielen will“, sagte der Österreicher trocken: „Vor meiner Verletzung war ich ja auch ganz gut in Schuss.“