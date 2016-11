„Lilien“ fehlen Mut und Ruhe

Meier frustriert nach 2:3 in Leverkusen

+ Leverkusens Julian Brandt (links) läuft dem Darmstädter Leon Guwara davon. Brandt erzielte beim 3:2-Sieg der Werkself den Treffer zum 2:1. - Foto: dpa Leverkusens Julian Brandt (links) läuft dem Darmstädter Leon Guwara davon. Brandt erzielte beim 3:2-Sieg der Werkself den Treffer zum 2:1. - Foto: dpa

LEVERKUSEN - Es war keine Überraschung, dass der SV Darmstadt 98 sein Bundesliga-Spiel bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:3 (0:1) verlor. Hier die auswärts noch punktlosen Hessen, da der Champions-League-Teilnehmer, der am Mittwoch noch Tottenham Hotspur besiegt hatte.

Und doch werteten die „Lilien“ die fünfte Pleite im fünften Auswärtsspiel als Enttäuschung. „Wir sind eine Mannschaft, die über Bereitschaft, Kampfkraft, Teamfähigkeit und Mentalität kommt“, sagte Darmstadts Trainer Norbert Meier. „Nur mit Balli-Balli geht es nicht. “ Meier bemängelte vor allem die nötige Aggressivität in der ersten Hälfte.

In der Tat verlegten sich die Darmstädter von Anfang an ausschließlich aufs Kontern, hatten erneut kaum längere Ballbesitzphasen und spielten viele Pässe ins Nichts oder in die gegnerischen Beine. „Wir hätten ruhiger am Ball sein müssen, um etwas mitzunehmen“, sagte Stürmer Mario Vrancic. Mehr als eine Chance von Alexander Milosevic, der Bernd Leno nach einem Eckball von Jerôme Gondorf in die Arme schoss (6.), sprang vor der Pause nicht heraus. Auch weil Sven Schipplock und Änis Ben-Hatira arg enttäuschten, während Roman-Bezjak-Vertreter Marcel Heller aufsteigende Form andeutete.

Ärgerlicher als das biedere Offensivspiel war aus Darmstädter Sicht aber das 1:0 von Hakan Calhanoglu: Der schwache Leon Guwara brachte Torwart Michael Esser mit einem Rückpass in Bedrängnis, Esser trat den Ball ins Seitenaus. Nach dem anschließenden Einwurf griff Florian Jungwirth nicht beherzt an, Calhanoglu traf unbehelligt (32.). Dass der starke Julian Brandt, den die Gäste über die gesamte Spielzeit gewähren ließen, die Vorarbeit leistete, war kein Zufall.

Immerhin hatte Meier mit seinen Einwechslungen erneut ein glückliches Händchen, brachte sowohl den 1:1-Torschützen Antonio-Mirko Colak als auch den 2:3-Torschützen Mario Vrancic in die Partie. Zudem gaben sich die „Lilien“ zu keiner Zeit auf, kassierten aber zum neunten Mal im zehnten Spiel ein Gegentor in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Das 2:1 von Brandt (58.) machte Colaks 1:1 (47.) rasch wieder zunichte. Auch das 3:1 von Bayer-Joker Charles Aranguiz (69.) war vermeidbar. „Die Tore, die wir bekommen, waren teilweise auch unglücklich. In den entscheidenden Situationen hatten wir Pech oder haben nicht gut genug aufgepasst“, sagte Vrancic.

Der eingewechselte Angreifer brachte etwas Struktur ins Darmstädter Offensivspiel und traf per Kopf noch zum 2:3 (85.). Es war erst das erste Kopfball-Tor der Lilien in dieser Saison. „Wir werden das in Ruhe analysieren und die richtigen Schlüsse ziehen“, kündigte Vrancic für die Länderspielpause an.

In zwei Wochen empfangen die 98er im Kellerduell den FC Ingolstadt – der nach der Freistellung von Markus Kauczinski mit einem neuen Trainer ans Böllenfalltor kommen wird. J jd