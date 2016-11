Pfiffe gegen Trainer Meier

Frust nach 0:1 des SVD gegen Ingolstadt

+ Ingolstadts Lukas Hinterseer (links) im Zweikampf mit Darmstadts Florian Jungwirth. - Foto: dpa Ingolstadts Lukas Hinterseer (links) im Zweikampf mit Darmstadts Florian Jungwirth. - Foto: dpa

darmstadt - Für den SV Darmstadt 98 brechen in der Fußball-Bundesliga schwere Zeiten an. Nach dem 0:1 (0:0) gegen den bisher sieglosen FC Ingolstadt schrumpfte der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf drei Zähler. Von Jens Dörr

Als die Spieler nach dem Schlusspfiff artig ihre Runde vor den vier Tribünen absolvierten, schlug ihnen noch verhaltener Applaus und Aufmunterung entgegen.

Gleichwohl scheint das Publikum mit Trainer Norbert Meier nicht mehr so geduldig zu sein. Der Trainer brachte einen Teil der Zuschauer auch dadurch gegen sich auf, dass er selbst nach dem Rückstand meist regungslos auf der Bank sitzen blieb. Während sein Gegenüber Maik Walpurgis, der bei den Schanzern einen perfekten Einstand feierte, 90 Minuten lang an der Seitenlinie stand, kamen auf Darmstädter Seite die emotionalsten Anweisungen von Co-Trainer Frank Heinemann. Vor allem aber, weil die Ergebnisse und Leistungen bei den Lilien nur noch bedingt in Ordnung sind, richtet sich – wie stets – der Unmut allmählich gegen den Coach. Erste „Meier raus“-Rufe wurden nach Abpfiff laut, der Trainer musste beim Gang in die Kabine als einziger Darmstädter Pfiffe über sich ergehen lassen.

Trotzdem hatte Meier mit seiner Spielanalyse im Grunde Recht. Die Kurzfassung: Man sei „nicht gut in die Partie gekommen“, habe sich danach hineingearbeitet, in Hälfte zwei „fast nichts zugelassen“ und „ein anderes Bild abgegeben“. Hinzu komme: „Wenn man seine Chancen nicht nutzt, kommt man durch ein schönes Tor ins Hintertreffen. In so einem Spiel kommt dann mit dem nicht gegebenen Elfmeter alles zusammen.“ Er meinte die Szene mit Laszlo Kleinheisler (13.), als das Schiedsrichtergespann den Ort des Fouls von einem halben Meter innerhalb des Strafraums einen halben Meter nach draußen verlegte.

Tatsächlich schwammen die 98er zu Beginn mächtig, unter anderem bügelte Torwart Michael Esser einen kapitalen Bock von Jerôme Gondorf gegen den späteren Traumtor-Schützen Moritz Hartmann aus. Nach und nach stabilisierten sich die Gastgeber, hatten vorn durch einen Lattenfreistoß von Änis Ben-Hatira jedoch ihre einzige Chance im gesamten ersten Durchgang. Nach dem Wechsel scheiterte Antonio-Mirko Colak auf Flanke von Marcel Heller, der wenig später auch Ben-Hatira bediente. Der schoss aus sechs Metern am Tor vorbei. Hartmanns Volleyschuss in den Winkel (68.) war kaum zu verteidigen, bis zu den Schlussminuten blieb ein Darmstädter Aufbäumen aus. Erst in der Nachspielzeit, als auch Torhüter Esser und Aytac Sulu mitstürmten, erzwangen die „Lilien“ wilde Szenen. Sandro Sirigu, Sulu und Esser wurden binnen weniger Sekunden geblockt, danach ein 15-Meter-Schuss von Florian Jungwirth nach einer Eckenserie noch über das Tor abgefälscht.