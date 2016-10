Rüdiger Fritsch: Alle Einnahmequellen bei Darmstadt 98 erschöpft

Präsident stellt sich am Montag zur Wiederwahl

Darmstadt - In der Amtszeit von Rüdiger Fritsch entwickelte sich der SV Darmstadt 98 vom klammen Drittligaverein zum wirtschaftlich gesunden Bundesligisten. Am Montag stellt sich der Präsident auf der Mitgliederversammlung zur Wiederwahl. Von Stephan Köhnlein

Als Rüdiger Fritsch zum SV Darmstadt 98 kam, war der Traditionsverein pleite. Der damalige Präsident Hubert Kessler holte den Wirtschaftsjuristen 2008 zunächst als Vizepräsidenten, um mit dessen Knowhow die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abzuwenden. 2012 rückte Fritsch an die Vereinsspitze auf. Unter seiner Führung marschierten die "Lilien" von der Dritten Liga bis in die Bundesliga - und sind heute wirtschaftlich kerngesund. Am Montag stellt sich Fritsch zur Wiederwahl - aller Voraussicht eine Formsache, denn Gegenkandidaten gibt es nicht. Dass der Verein so gut dasteht "wie wohl noch nie in seiner langen Geschichte", sieht Fritsch allerdings nicht als sein Werk.

"Das ist der Verdienst aller, die es mit den Lilien halten: Mitglieder, Fans, Sponsoren, Politik, unsere sensationellen Mitarbeiter, vorneweg Geschäftsführer Michael Weilguny und natürlich meine Präsidiumsmitglieder", sagt er. Sein bislang größter Glücksgriff war die Verpflichtung von Trainer Dirk Schuster Ende 2012 - doch auch hier bleibt Fritsch bescheiden: "Weder Dirk Schuster noch wir wussten zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit, dass es eine Erfolgsgeschichte werden sollte." Beide Seiten hätten nur ahnen können, dass man zueinander passt. "Dann hat man sich gegenseitig unterstützt, Vertrauen geschenkt. Und was dabei herausgekommen ist, haben wir gesehen." Dass es bei Schusters Abgang im Sommer Misstöne gegeben hat, solle man abhaken. "Fakt ist, wir haben alle gemeinsam eine Wahnsinnszeit erlebt. Und das nimmt Dirk Schuster und dem SV Darmstadt 98 niemand mehr weg."

Weniger erfolgreich verlief ein Vorhaben, das Fritsch zu Beginn seiner Amtszeit als eine der Hauptaufgaben genannt hatte: der Stadionneubau. Dass es bis heute keine greifbaren Ergebnisse gibt, enttäuscht den Präsidenten. Nach dreieinhalb Jahren des Kämpfens um den Standort Böllenfalltor hätten alle Beteiligten, besonders die Stadt Darmstadt als Eigentümer und vorgesehener Bauherr, einsehen müssen, dass der Standort wegen massiver baurechtlicher Hürden nicht zu halten sei, sagt er. Fritsch warnt, dass man gerade dabei sei, "das historische Momentum des sportlichen Erfolges für eine Weiterentwicklung des Vereins zu verpassen". Vor diesem Hintergrund sondiere man nun, "ob es private Bauprojektentwickler gibt, die sich für den Bau eines Stadions interessieren".

Eine solche Lösung müsse aber selbstverständlich wirtschaftlich vernünftig, ausgewogen und zukunftsfähig sein. Derzeit geht es den "Lilien" wirtschaftlich gut. "Der Verein ist auch in Zeiten der 2. und 1. Liga, wo bekanntermaßen die Zahlen auf der Ausgabenseite nochmals steigen, absolut wirtschaftlich gesund. Wir schreiben Gewinne", sagt Fritsch. Vor allem aber das marode Stadion am Böllenfalltor mit seinen hohen Instandhaltungskosten und den beschränkten Vermarktungsmöglichkeiten stehe einer weiteren wirtschaftlichen und damit auch sportlichen Entwicklung im Weg. "Wirtschaftlich sind wir ziemlich am Ende angekommen. Alle Einnahmequellen sind auf Basis der derzeitigen Stadionsituation und der sonstigen Gegebenheiten ausgeschöpft", sagt Fritsch. Deswegen nimmt er Manager und Trainerteam besonders in die Pflicht: "Es wird insoweit weiterhin die Herausforderung für die jeweilige sportliche Leitung sein, mit ganz begrenzten finanziellen Mitteln im Vergleich zur Konkurrenz, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen."