Darmstadts Torwart Esser erleidet Schulterprellung

Keine schlimme Verletzung

Darmstadt - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss keinen langfristigen Ausfall von Stammtorhüter Michael Esser befürchten.

Der 28-Jährige hat sich am Samstag im Heimspiel gegen Werder Bremen (2:2) eine Schulterprellung mit starkem Bluterguss und eine Zerrung zugezogen. Dies ergaben eingehende medizinische Untersuchungen, teilte der Verein am Sonntag mit. Darmstadts Trainer Norbert Meier hatte eine Schultereckgelenksprengung bei dem Keeper befürchtet, was eine lange Zwangspause zur Folge gehabt hätte. Esser hatte die Verletzung unmittelbar vor dem 1:1-Ausgleich der Gäste bei einem Zusammenprall mit dem Torschützen Ludovic Sané erlitten. (dpa)