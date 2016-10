Glaube gibt Schipplock Kraft für die Bundesliga

Darmstadts Neuzugang auf dem Sprung in die Anfangself

+ © dpa Sven Schipplock (links) ist beim SV Darmstadt eine Alternative für die Startelf. Rechts Marco Höher (Köln). © dpa

Darmstadt - Wenn der SV Darmstadt 98 am Samstag im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor den VfL Wolfsburg empfängt, wird bei den Gästen nach dem Rauswurf von Trainer Dieter Hecking vieles anders sein als sonst. Von Jens Dörr

Bei den Lilien hingegen dürfte personell neben wie auf dem Platz alles beim Alten sein - auch im Angriff: Denn trotz seiner unglücklichen Leistung mit verschossenem Elfmeter in Mainz dürfte Antonio-Mirko Colak wieder in vorderster Front stürmen. Erneuter Bankplatz also für den wesentlich erfahreneren Sven Schipplock? Nicht unbedingt. Denn der 27-Jährige überraschte im Rhein-Main-Derby in neuer Rolle.

Als der vom Hamburger SV bis Saisonende ausgeliehene Angreifer nach einer Stunde beim Stand von 2:0 für Mainz für Marcel Heller eingewechselt wurde, erwarteten viele die Umstellung vom 4-2-3-1-System in ein 4-4-2. Doch Schipplock, wuchtiger und körperlich robuster Offensivmann, beackerte für Heller fortan positionsgetreu die rechte Außenbahn. Und das deutlich besser als der gelernte Flügelflitzer, der nicht an seine gute Form der Vorsaison herankommt.

„Ich habe kein Problem damit, außen zu spielen“, sagt Schipplock über das „Abenteuer“ auf der rechten Seite, das keine Eintagsfliege bleiben muss. „Ich interpretiere das vielleicht ein bisschen anders, weil ich den Drang habe, zur Mitte zu ziehen. Wenn der Trainer aber sieht, dass ich die Mannschaft auf der Außenbahn voranbringe, spiele ich auch dort.“ Sein erster Scorerpunkt blieb ihm verwehrt, weil Angriffskollege Colak das mustergültige Zuspiel des Überraschungs-Rechtsaußen vor dem leeren Tor nicht erwischte. Selbst ein Startelf-Einsatz am Samstag auf Hellers Position scheint nicht ausgeschlossen. Übrigens ebenso wie auf der linken Außenbahn bei Änis Ben-Hatira für den stets bemühten, bisher aber glücklosen Rekordeinkauf Roman Bezjak.

Viele Chancen, drei Elfmeter: Lilien verlieren in Mainz Zur Fotostrecke

Dass Schipplock seit dem 25. April 2015 (damals für TSG Hoffenheim, ehe er zum Hamburger SV wechselte, der ihn im Sommer an die Lilien ausgeliehen hat) ohne Bundesliga-Tor ist, verkraftet er gut, verrät der Stürmer. „Es tut gut zu treffen - belasten tut es mich nicht.“

Kraft schöpft der gebürtige Schwabe in schwierigen Phasen aus seinem Glauben: „Meine Eltern sind evangelische Christen. Ich bin von klein auf so erzogen worden, dass man abends betet, bevor man ins Bett geht.“ In seiner Hoffenheimer Zeit, während langwierigen muskulären Problemen, habe ihn sein Glaube besonders gestärkt. Die Bibel liege immer neben dem Bett - „auch wenn wir auswärts spielen“. Das Lesen darin gebe ihm „einen anderen Blick aufs Leben, es hilft mir im Alltag“.

Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt: Esser - Höhn, Milosevic, Sulu, Holland - Jungwirth, Gondorf - Ben-Hatira, Kleinheisler, Bezjak - Colak.

Wolfsburg: Casteels - Träsch, Bruma, Rodriguez, Schäfer - Seguin, Luiz Gustavo - Blaszczykowski, Arnold, Draxler - Gomez.