Vertrauen in die Nummer eins

Heuer Fernandes vor Startelf-Premiere

+ Daniel Heuer Fernandes hatte gegen Werder Bremen (links Serge Gnabry) seinen ersten Bundesliga-Einsatz. (c)Foto: Hübner

Darmstadt - Manchmal geht es im Fußball rasend schnell. Von Jens Dörr

Als sich Daniel Heuer Fernandes beim letzten Bundesliga-Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen den SV Werder Bremen in der Halbzeitpause auflockerte, dachte er kaum daran, dass der erste Erstliga-Einsatz seiner Karriere wenige Minuten später Realität werden würde. Doch fünf Minuten nach der Pause verletzte sich Stammkeeper Michael Esser an der Schulter - und musste beim Stand von 1:1 vom Feld.

Heuer Fernandes war keine Viertelstunde auf dem Platz, da hatte er nach zu zögerlichem Herauslaufen bereits den ersten Gegentreffer von Serge Gnabry kassiert. Allerdings parierte der 23-Jährige kurz vor Schluss einen Kopfball überragend und rettete so das 2:2. Ein Debüt mit Licht und Schatten.

Am Sonntag (15.30 Uhr) im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 winkt dem gebürtigen Bochumer, der portugiesische Wurzeln und für die Iberer auch sechs U21-Länderspiele bestritten hat, die erste Partie in der Startelf. „Ich trainiere genau wie vorher. Ich gebe Gas“, sagt Daniel Heuer Fernandes.

Für Esser, der seine Schulter bis Mittwoch noch nicht voll belasten und am normalen Torwart-Training nicht teilnehmen konnte, wird es bis Sonntag äußerst eng. Torwart-Trainer Dimo Wache ist deshalb nicht bange. Man sei trotz der „kleinen Hierarchie“, die Esser zwischen den Pfosten vor Heuer Fernandes und diesen wiederum vor dem Ukrainer Ihor Berezovskyi sieht, im Tor gut aufgestellt. Wobei Esser die Nummer eins nur im übertragenen Sinne ist - als Rückennummer hat sie Heuer Fernandes bekommen.

Dass dem aus Paderborn gekommenen Schlussmann bisher nur der Platz auf der Bank blieb, hängt vor allem mit Essers souveränerer Ausstrahlung beim Herauslaufen und Abgreifen von Flanken zusammen. Neben dem aus Graz gekommenen Hünen, mit dem Heuer Fernandes früher schon beim VfL Bochum zusammen trainierte, wirkt der 1,88-Meter-Mann für einen Torwart im Oberhaus eher klein.

Fußballerisch wiederum sei der Portugiese der stärkere der beiden Keeper, deutet Wache immer wieder an. Auf der Linie zeigten beide bereits gute Reflexe - ein Torwart-Problem hat der SV 98 in dieser Saison nicht.

Dass aber die Nummer drei im Tor zumindest ein gewisses Risiko wäre, offenbarten die bisherigen Einsätze von Ihor Berezovskyi. Beim 7:0 im Testspiel in Aschaffenburg präsentierte der 26-jährige Ukrainer in den zweiten 45 Minuten eine ziemlich wilde Leistung, patzte bei einem Abspiel in die Füße des Gegners und wirkte nicht mit der Hintermannschaft eingespielt. Sollte es bei Esser am Sonntag noch nicht reichen, stünde Berezovskyi erstmals im Darmstädter Kader.