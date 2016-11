Wieder kommt der Darmstadt-Gegner mit neuem Trainer

Diesmal Ingolstadt

+ © dpa Der neue Trainer des FC Ingolstadt: Maik Walpurgis © dpa

Darmstadt - Beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt wird der SV Darmstadt 98 am Samstag eine bemerkenswerte kleine Serie ausbauen. Bereits zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison treffen die "Lilien" dann auf einen Gegner, der unmittelbar vor dieser Partie seinen Trainer gewechselt hat.

Der FCI reist am Samstag mit Maik Walpurgis statt Markus Kauczinski an. Zuvor hatten bereits Werder Bremens Alexander Nouri und Wolfsburgs Valerien Ismael ihren Einstand mit einem Spiel in Darmstadt gefeiert. "Natürlich wird die Vorbereitung durch diesen Trainerwechsel erschwert. Aber wichtig sind für uns nur die Dinge, die wir selbst beeinflussen können", sagte Darmstadts Trainer Norbert Meier am Donnerstag dazu. Das Heimspiel gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten Ingolstadt ist für die "Lilien" allein aus sportlichen Gründen sehr wichtig. "Wir wollen den Abstand zu Ingolstadt natürlich halten und bestenfalls auf neun Punkte ausbauen", sagte Meier. (dpa)