Ante Rebic verletzt sich beim Training

Frankfurt - Was für ein Schreck für die Frankfurter Eintracht beim heutigen Training: Kurz vor Ende des Trainingsspielchens sank Ante Rebic mit einem lauten Schmerzensschrei ins Gras. Bei einem Zweikampf mit Timothy Chandler war der rechte Fuß umgeknickt, das sah richtig böse aus. Von Peppi Schmitt

Rebic wurde auf dem Platz minutenlang behandelt, humpelte dann, gestützt von Betreuern mit einem dicken Verband vom Platz. Niko Kovac beendete die Übungseinheit und schickte alle seine Spieler in die Kabine. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte der Frankfurter Trainer, „aber gesunde Härte gehört zum Leistungssport und ist auch bei uns im Training eingekehrt.“ Für Rebic war es nicht gesund, sein Einsatz beim Spiel am Freitag in Hamburg ist zumindest fraglich. So gibt es nur zwei Tage nach dem tollen Spiel gegen die Bayern schon wieder erste Sorgen bei der Eintracht. Der Trainer ist sowieso nie so wirklich zufrieden. Auch wenn er das Gegenteil sagt.

Na klar, nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München war Kovac „stolz“ auf seine Mannschaft, lobte das gesamte Team. Aber Kovac wäre nicht Kovac würden die lobenden Sätze nicht immer mit einem „Aber“ fortgesetzt. Der Unterschied in der Leistungsbereitschaft seiner Spieler zwischen Heim- uns Auswärtsspielen ist dem Trainer der Frankfurter Eintracht einfach zu groß und deshalb ein Dorn im Auge. „Zu Hause wollen wir eine Macht werden, da sind wir auf einem guten Weg“, ist so ein typischer Kovac-Satz, „aber wir müssen solche Leistungen wie gegen Bayern jetzt auch mal auswärts zeigen und auswärts punkten.“ Bisher reichte es erst zu einem Sieg in der Fremde, dem 2:0 beim FC Ingolstadt.

Die nächste Gelegenheit bietet sich an diesem Freitag beim Hamburger SV. Es sind noch andere Dinge, die Kovac gar nicht gefallen. Natürlich weiß er als ehemaliger Profi und früherer Nationaltrainer Kroatiens um die Unwägbarkeiten des Spiels, aber ein klein wenig mehr Planbarkeit wäre ihm schon lieber. „Wir hatten erst zwei Spiele, in dem ich so wechseln konnte, wie ich es alleine aus taktischen Gründen für erforderlich hielt“, sagte er. In allen anderen Begegnungen war der Eintracht-Coach durch äußere Umstände gezwungen, Einwechslungen vorzunehmen. Das begann im ersten Spiel gegen Schalke 04 mit der roten Karte für Michael Hector (es kam Abwehrmann Jesus Vallejo für Stürmer Branimir Hrgota), setzte sich fort in Darmstadt mit der frühen Verletzung von Guillermo Varela (7.), die zu einer Umstellung der gesamten Abwehr führte. In Ingolstadt musste Ante Rebic schon nach dreizehn Minuten wegen einer Verletzung raus, es kam Mijat Gacinovic. Gegen Leverkusen war es David Abraham, der nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden musste.

Und nun gegen die Bayern machte die „gelb-rote“ Karte für Szabolcs Huszti dem Trainer die eine oder andere Idee zunichte. In solchen Situationen werden dann immer die Köpfe kurz zusammengesteckt auf der Frankfurter Bank. Trainer-Bruder Robert Kovac und der zweite Assistent Armin Reutershahn beraten, was denn die besten Möglichkeiten sind, schnell auf die nicht vorgesehenen Ereignisse zu reagieren. „Man muss permanent konzentriert sein“, sagt Kovac. Dass ihm mit den erzwungenen Wechseln oft andere Möglichkeiten zunichte gemacht werden, findet er ärgerlich. „Das ist nicht gut und gefällt mir nicht“, gibt er zu. Und dass die Eintracht mit bereits zwei Platzverweisen nach erst sieben Spieltagen weit hinten in der Fairnesstabelle steht, gefällt ihm noch weniger. Dies und das Verletzungspech ist die eine, die nicht so schöne Seite der aktuell bislang so gut verlaufenen Saison.

Im Umkehrschluss aber zeigen die relativ geringen Auswirkungen der Ausfälle, wie ausgeglichen besetzt der neue Kader ist. Manchmal führt das zu Kritik, dass sich viele Spieler zu ähnlich sind. Das bedeutet aber auch, dass die viele ohne Qualitätsverlust zu ersetzen sind. Natürlich nicht alle. Als unersetzlich können mit Torwart Lukas Hradecky, Abwehrchef David Abraham, mangels Alternativen auch die beiden Außenverteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka und Torjäger Alex Meier gelten. In diese Phalanx hat sich zuletzt auch Marco Fabián gespielt, nahe dran ist Jesus Vallejo. Alle anderen, gerade im Mittelfeld, sind austauschbar. „Wir haben ganz viele Möglichkeiten“, sagt Kovac und diese in der folgenden „englischen Woche“ mit drei Speilen in acht Tagen (In Hamburg, im Pokal gegen Ingolstadt, in Mönchengladbach) auch nutzen. „Wir werden rotieren“, kündigt er an.

