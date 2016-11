Eintracht-Anhänger attackieren Polizei: Mehrere Festnahmen

Beamte verhindern Fangewalt in Sachsenhausen

Frankfurt - Einige Fans der Frankfurter Eintracht sorgen mal wieder für Ärger: Anhänger attackieren Polizeibeamte und werden festgenommen. Zudem verhindert die Polizei vor der Bundesligapartie zwischen der SGE und dem 1. FC Köln womöglich eine Massenschlägerei in Sachsenhausen.

Wie die Polizei berichtet, trafen sich am Samstag etwa 300 Fußballanhänger des 1. FC Köln in zwei Kneipen in Alt-Sachsenhausen. Zur gleichen Zeit versuchten rund 150 Frankfurter Fußballfans in die entsprechenden Bars zu gelangen. Die Polizei sperrte jedoch zahlreiche Straßen ab und war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, um die Beteiligten zu trennen. Auseinandersetzungen der beiden Fanlager wurden so verhindert.

Gegen 13.50 Uhr wurden in der Seehofstraße Ecke Dreieichstraße jedoch Polizeibeamte von einer Gruppe von Frankfurt-Anhängern angegriffen. Die eingesetzten Beamten konnten sich in einem Streifenwagen in Sicherheit bringen, der daraufhin mit Schlägen und Tritten beschädigt wurde. Später wurden vier Männer im Alter von 23, 24, 27 und 32 Jahren festgenommen. Gegen diese sind Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. (dr)

