Eintracht-Coach sauer über die Trainingsbedingungen

Frankfurt - Es ist weniger als ein Jahr her, als der damalige Trainer der Frankfurter Eintracht, Armin Veh, so richtig sauer war wegen der Lärmbelästigung auf dem Gelände der Arena. Nun ärgert sich auch Niko Kovac. Von Peppi Schmitt

Dabei hatten die Veranstalter von „Monster Jam“ am 17. November 2015 bei einer Pressekonferenz für die nun an diesem Samstag stattfindende Motorshow nur einen der über 1500-PS-starken Motoren aufheulen lassen. Veh sprach damals von „wenig professionellen Trainingsbedingungen“, schließlich sei der Rasen hinter der Arena „unser Arbeitsplatz“. "Das gibt's bei keinem anderen Bundesligisten, das ist wenig professionell", hatte Veh gesagt, "das passiert halt, wenn man nur Gast ist."

Jetzt, ein Jahr später heulen die Motoren in der Arena. Und Vehs Nachfolger Niko Kovac ist genauso sauer. Nach der kurzen Einheit am Freitagmorgen ärgerte sich der Eintracht-Coach über eine „wahnsinnige Lärmbelästigung“ und „suboptimale Trainingsbedingungen.“ Beim Heimspiel gegen Leverkusen vor ein paar Wochen hatten sich Gastgeber und Gäste über den nicht wirklich guten Rasen in der Arena beschwert. Man sei „rumgeschwommen“, hatte Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic berichtet.

Es war der zweite neue Rasen in diesem Sommer, in der nächsten Woche muss der nun schon dritte neue Rasen verlegt werden. „Das birgt Verletzungsgefahren“, sagt Kovac, „Gott sei Dank ist noch nichts passiert.“ Er könne durchaus nachvollziehen, dass in den Sommermonaten andere Veranstaltungen in der Arena stattfinden, „aber mit Bundesligabeginn sollte es nur noch um Fußball gehen“. Die Veranstalter in der Commerzbank-Arena sehen das durchaus anders, sie verdienen Geld mit Konzerten wie in diesem Sommer mit den Popstars Rihanna und Beyoncé, hatten im September ein Eishockey-Spiel durchgezogen und nun fahren die Monster-Trucks.

Das alles führt dazu, dass sich die Eintracht in ihrer Heimstätte nicht richtig wohlfühlt. Das gilt nicht nur für die Verhältnisse rund um die Plätze für Training und Spiel. Die Kabinen oben im zweiten Stock der Arena wurden zwar in der Sommerpause „aufgehübscht“, aber optimal seien auch diese Lösungen nicht, befindet der Trainer, „ich hoffe, dass es in Zukunft besser werden wird“. Die Eintracht denkt schon lange darüber nach, ein neues Verwaltungsgebäude inklusive neuer Kabinen zu bauen, entweder auf dem Gelände des aktuell kaum genutzten Tennis-Stadions oder an der Stelle des sogenannten Stadion-Hotels am Schwimmbad. Und selbst der Bau einer neuen, eigenen Arena, wurde ab und zu schon mal thematisiert. Die aktuellen Verträge mit der Stadt und den Betreibern der Arena laufen noch bis 2020, erst danach kann wohl Bewegung in die Geschichte kommen. (sp)

