Kovac: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“

Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam

Frankfurt - Mitte Mai des Jahres – Eintracht Frankfurt beendet die letzte Saison als Sechzehnter der Tabelle, kann sich erst über die Relegation den Verbleib in der Bundesliga sichern. Ende November – Eintracht Frankfurt steht mit 24 Punkten auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League berechtigen würde. Von Peppi Schmitt

Es ist bei den vielen überraschenden Veränderungen in der deutschen Fußball-Landschaft die aktuell sicher wundersamste Verwandlung. Nach dem 2:1 (0:0)-Sieg der Frankfurter gegen Borussia Dortmund wird niemand mehr von Zufall oder Glück reden können, die den Verein in diese erstaunlichen Höhen getragen hat. Es war, saisonübergreifend, schon der zweite Erfolg gegen die Dortmunder, und auch gegen alle anderen Spitzenklubs hat die Eintracht gepunktet, gegen Leverkusen und Schalke, gegen Bayern und Hertha und Köln. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, erklärte Trainer Niko Kovac nach dem Abpfiff der dramatischen 95 Minuten gegen den BVB.

Er hat diese Mannschaft zusammengebaut. Nicht die neuen Spieler sind dabei die entscheidenden Bausteine, wie schon die Aufstellung gegen Dortmund zeigte. Da standen neun Spieler auf dem Feld, die schon in der vergangenen Saison dem Kader angehört haben. Nur Michael Hector und Jesus Vallejo sind im Sommer neu hinzugekommen. Die Verwandlung hat also andere Gründe, nicht personelle. Kovac ist es gelungen, der Eintracht eine neu Identität zu verpassen, mit einer klaren Spielidee, mit klaren taktischen Vorgaben, eingebettet in eine intensive Trainingsarbeit und daraus resultierender körperlicher Fitness. Kling einfach, ist es aber nicht immer.

„Wir hatten eine Idee, die ist aufgegangen“, freute sich der Frankfurter Trainer nach dem Sieg gegen Dortmund. Gefußt hatte die Taktik der Eintracht auf einer stabilen Defensive, aber auch dem Mut, gezielt Nadelstiche nach vorne zu setzen. Und in dem taktischen Kniff, dem Dortmunder Spielmacher Julian Weigl das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das alles hat wunderbar geklappt. „Das war ein Spiel, wie man es sich erträumt“, sagte Kovac später. Die Mannschaft wird von einer großen Überzeugung getragen. Der Trainer hat den Spielern eingeimpft, „dass man mit Willen und Bereitschaft vieles erreichen kann.“

Lesen Sie heute auch: Sonderlob: Meier „ist als Kapitän vorangegangen“ Beispiele dafür gibt es im Team genügend. Timothy Chandler ist vielleicht das beste. Der Verteidiger, vor der Saison sicher nicht als Stammkraft eingeplant, hat eine komplett unerwartete Entwicklung genommen. Der US-amerikanische Nationalspieler hat auch gegen Dortmund wieder seine Seite beackert, die Defensivaufgabe gelöst, daneben aber auch das Führungstor von Szabolcs Huszti mustergültig vorbereitet. Aber auch andere Spieler hat Kovac in die Gemeinschaft eingebunden und sie dadurch besser gemacht. Torschütze Huszti, wie sein Mittelfeld-Partner Marco Fabián noch vor gar nicht so langer Zeit als Fehleinkauf betitelt, hat eines seiner besten Spiele im Eintracht-Trikot gemacht. Bastian Oczipka hat zu alter Stärke zurückgefunden, Mijat Gacinovic spielt nicht immer, aber immer öfter auf hohem Niveau. Diese Aufzählung könnte fortgesetzt werden. „Dem Trainer gelingt es, Spieler und damit die Mannschaft besser zu machen“, lobt Sportchef Bobic.

Die Erfolge der letzten Wochen haben zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl geführt. „Ich setze mich gerne auf die Bank, wenn die Mannschaft punktet“, hat Haris Seferovic doch tatsächlich gesagt. Der Schweizer Nationalspieler hatte den Siegtreffer erzielt, nachdem er kurz zuvor für den ausgepumpten Alex Meier gekommen war. Eine Aussage, die zur aktuellen Eintracht passt. „Wir haben schon die ganze Saison gezeigt, dass wir immer noch nachlegen können“, sagt Verteidiger Oczipka. „Es war ein Erfolg des gesamten Teams“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Das alles trifft den Kern der Verwandlung: Diese Eintracht ist tatsächlich ein Eintracht. Und sie gibt Anlass zu träumen.

Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist auf sechzehn, achtzehn und zwanzig Punkte angewachsen. Es bedarf wenig Fantasie, um davon auszugehen, dass die Frankfurter in dieser Saison mit dem Existenzkampf nichts zu tun haben werden. „Alle können träumen, ich tue es nicht“, sagt der Trainer trocken, „wir sollten vernünftig bleiben und nicht anfangen zu fliegen.“ Für Sportvorstand Bobic sind Tabellenplatz und 24 Punkte „unfassbar gut, das ist cool und lässt uns träumen.“ Zudem hat Bobic „eine Lust zum Jagen“ festgestellt. (sp)

