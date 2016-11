Alex Meier löscht das Feuer bevor es richtig lodert

Trainer Kovac macht fast alles richtig

Frankfurt - So ist das, wenn man einen Lauf hat. Da wenden sich Dinge zum Guten, die eigentlich das Potential zum Ärger gehabt hätten. Bei der Frankfurter Eintracht ist das in diesen Tagen und Wochen so. Von Peppi Schmitt

Beim 2:1-Sieg in Bremen hatte Trainer Niko Kovac hoch gepokert und am Ende gewonnen. „Alles richtig gemacht“ war der meist gebrauchte Satz nach dem Erfolg, herausgeschossen von einem verärgerten Kapitän und einem eigentlich überforderten Youngster. Die Frankfurter stehen nun so gut da, wie seit vielen Jahren nicht mehr, sind punktgleich mit den auf den Champions-League-Plätzen rangierenden Dortmundern und Kölnern und dürfen sich auf ein absolutes Spitzenspiel am nächsten Samstag gegen den BVB freuen.

Nun sind diese Erfolge kein Zufall. Es ist unbestritten und unübersehbar, welche Entwicklung diese Mannschaft genommen hat. Auch in Bremen spielte die Eintracht selbstbewusst auf, diesmal sogar nach einem 0:1-Rückstand, der die Mannschaft nur kurzzeitig aus dem Konzept gebracht hatte. Der Trainer hat es geschafft, dem Team taktische „Leitplanken“ zu geben, wie es Sportvorstand Fredi Bobic mal in einem anderen Zusammenhang formuliert hatte. Die Frankfurter Profis wissen, was sie zu tun haben, sie wissen sich auch in schwierigen Fällen zu helfen. Das ist neben der körperlichen Präsenz der größte Unterschied zur vergangenen Saison.

Der Sieg in Bremen aber hatte auch andere Komponenten als diese Zuverlässigkeit und Krisenresistenz. Im Weserstadion verzichtete Kovac wieder einmal auf Alexander Meier. Der Kapitän war sichtlich verstimmt. Er hat keine Lust, sich zum „Heimspiel“-Meier reduzieren zu lassen. Meiers Kommentare fielen noch vorsichtig aus, eher dezent. Er sei „verwundert“ gewesen, sagte der Kapitän später, „natürlich will ich spielen, wie alle anderen auch spielen wollen.“ Doch Kovac hatte trotz einer starken Trainingswoche von Meier erneut auf Branimir Hrgota gesetzt. Der Neuzugang aus Mönchengladbach soll der lauf- und zweikampfstärkere Spieler sein. Was er aber in Bremen einmal mehr nicht unter Beweis stellen konnte.

Alle Werte von Meier waren im Vergleich zur Spielzeit deutlich besser als die seines Konkurrenten. Nun würde man auch Hrgota Unrecht tun, wenn man die erste, schwächere Hälfte auf ihn reduziert. Denn das Gesamtkonstrukt hatte da nicht gestimmt. Und doch bleibt festzuhalten: Mit Meier war die Eintracht stärker, viel stärker. Was auch daran lag, dass Kovac nach der Pause zwei Stürmer spielen ließ, Meier neben Hrgota. Dass der Frankfurter Torjäger dann mit seinem dritten Ballkontakt den Ausgleich erzielte, zwei Riesenchancen nachschob, passte ins Bild. „Ich versuche immer das Beste für die Mannschaft zu geben“, sagte er später mit verkniffenem Gesicht. Der Trainer attestierte seinem Kapitän, dem er keinerlei Sonderprivilegien zugestehen will, „dass er es wirklich gut gemacht hat.“

Kovac weiß sehr wohl um die Brisanz der Situation. Schon in der Spielersitzung hatte er die „Bankdrücker“ darauf hingewiesen, „dass sie Verantwortung tragen für die Stimmung im Team.“ Das zielte neben Meier auch auf Haris Seferovic und Ante Rebic ab. Die Argumentation des Trainers, „dass wir nicht elf Spieler, sondern 20 haben“, ist nachzuvollziehen. Die versteckte Krittelei an Meier ist es dagegen nicht. Zwar spielt der 33 Jahre alte Torjäger nicht immer auf hohem Niveau, er trifft auch nicht immer. Er spielt aber meist auf höherem Niveau als seine direkten Konkurrenten und er trifft häufiger. Beim Gegner löst er zudem Angstattacken aus, wie jetzt bei Werder.

Auch die weit verbreitete Ansicht, Meier und Hrgota könnten nicht gemeinsam spielen, hat sich als Märchen herausgestellt. Als beide spielten, lief es diesmal besser. So gut, wie in Teilen der Saison 14/15, als Meier noch gemeinsam mit Seferovic gestürmt hatte. Die Antwort auf die Verbannung war jedenfalls „meierlike“. Keine großen Worte, dafür Taten. Und die Fans wussten ganz genau, was sich da abgespielt hatte. Minutenlang sangen sie das hohe Lied auf ihren „Fußballgott“, der es mit seiner Klasse und Einstellung selbst geschafft hatte, ein Feuer zu löschen, bevor er so richtig auflodern konnte.

Es gehört zu den Stärken von Niko Kovac, dass er als ehemaliger Profi bei allen wissenschaftlichen Ansätzen auch manchmal nach Bauchgefühl handelt. So war auch die Einwechslung von Aymen Barkok zustande gekommen. Kovac hatte eine Idee und lag richtig. Doch erst einmal musste er zittern. Barkok leistete sich wegen übergroßer Nervosität zwei, drei Fehlpässe, war überhaupt nicht im Spiel. Und erzielte dann mit einem Kunstschuss den Siegtreffer. Wenn man einen Lauf hat…

