Alex Meier zurück im Training: „Ich bin bereit“

Mit dem Kapitän gegen Köln

+ © Hübner Alex Meier (hier im Spiel gegen Bayern München) kann gegen Köln wieder spielen. © Hübner

Frankfurt - Alexander Meier ragt schon heraus bei der Frankfurter Eintracht. In erster Linie mit seiner Leistung. Immerhin hat der 33 Jahre alte Profi in seiner Karriere schon 116 Treffer für die Eintracht erzielt. Von Peppi Schmitt

Er ist im Grunde der einzige Star der aktuell so starken Mannschaft. Auch durch seine Größe sticht er heraus, mit 1,96 Meter ist er der Längste im Aufgebot. Und seit einigen Wochen fällt der Mann mit dem Zopf auch mit seinem Trainingsoutfit auf. Als einziger Spieler trägt Meier eine Regenjacke, die sonst auf dem Platz nur die Trainer überziehen. Wie auch immer, es waren wieder alle Blicke auf den Kapitän gerichtet. Kehrt er zurück ins Mannschaftstraining nach zwei Spielen Pause wegen einer Muskelverletzung? Ist er richtig fit? Kann er alles mitmachen? All diese Frage konnten nach der vormittäglichen Einheit mit „ja“ beantwortet werden.

Meier hat das gesamte Trainingsprogramm durchgestanden, ist mitgesprintet, hat mitgespielt. „Es war alles gut, ich bin bereit“, sagte er. Ein klein wenig habe er sich bei Zweikämpfen noch „zurückgehalten“, sagte später Trainer Niko Kovac, „er braucht auch mal einen Tag, um wieder rein zu finden.“ Große Sorgen schien sich der Frankfurter Coach nicht zu machen, zumal Meier nach dem Training keinerlei negative Signale gesendet hatte. Einer Rückkehr für das Spiel am Samstag gegen den 1.FC Köln scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Meier, den die Fans voller Stolz und Respekt nur „Fußballgott“ nennen, ist also wieder da. Und nun werden sich die Diskussionen darum drehen, ob der Trainer ihn sofort wieder für die Anfangself nominiert. „Wenn Sie garantieren, dass Alex gleich wieder trifft, wird er spielen“, sagte Kovac mit einem Augenzwinkern. Garantien gibt es aber im Fußball nicht, nur Wahrscheinlichkeiten.

In den letzten vier Begegnungen gegen den 1. FC Köln hat Meier acht Tore erzielt. Das ist eine deutliche Ansage. Und: Ohne Meier hat die Eintracht zuletzt gegen Ingolstadt und in Mönchengladbach in 210 Minuten kein Tor geschossen. Beim Trainingsspielchen am Dienstag ließ Kovac sich nicht in die Karten schauen, ließ die Mannschaft, die zuletzt in Mönchengladbach einen Punkt geholt hat, zusammen spielen und steckte Meier in die vermeintliche B-Elf neben Haris Seferovic und Shani Tarashaj. Aber das hat (noch) nichts zu sagen. Denn am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Erst dann wird der Frankfurter Trainer seine Mannschaft auf- und einstellen, so wie sie gegen den 1.FC Köln spielen soll.

Eintracht-Zeugnis gegen Mönchengladbach Zur Fotostrecke

Kovac bleibt unverbindlich. „Es kann sein, dass ich dieselbe Mannschaft aufstelle wie in Gladbach“, sagte er lächelnd, „kann aber auch sein, dass ich auf drei, vier Positionen durchmixe.“ Es sei ja sowieso eine Seltenheit, „dass wir mit der gleichen Mannschaft spielen.“ Der Frankfurter Coach will den Konkurrenzkampf hochhalten in seinem Kader. „Jeder hat eine Daseinsberechtigung“, versichert er, „jeder hat die Chance, sich zu empfehlen.“ Es sei wichtig, dass jeder mit dem Gefühl zum Training komme, „dass er dazugehört.“ Das Zusammengehörigkeitsgefühl sei ein Geheimnis des aktuellen Aufwärtstrends. „Wir haben nicht nur elf, sondern 25 Spieler, die Anteil an diesem Erfolg haben“, sagt Kovac.

Dabei sind einige im Moment aus Verletzungsgründen außen vor. Nicht nur jene wie Marco Russ (Reha nach Erkrankung), Guillermo Varela (Reha nach Knöcheloperation) und Marc Stendera (Reha nach Kreuzbandriss), die ohne diese Handicaps zum festen Stamm zählen würden, sondern mit Johannes Flum (Achillessehnenprobleme) und Joel Gerezgiher (Oberschenkelprobleme) auch zwei Spieler aus dem aktuellen Aufgebot , die erst nach und nach wieder über die Reha herangeführt werden. Näher dran sind schon die beiden Neuzugänge Ante Rebic (Bänderriss im Knöchel) und Danny Blum (Innenbandanriss im Knie), die heute den Platz betraten, gerade als die Kollegen in die Kabine gingen. Beide Flügelstürmer könnten in dieser Woche noch ins Mannschaftstraining zurückkehren. „Bei Blum sieht es noch etwas besser aus als bei Rebic“, sagt der Trainer, „mal sehen, ob wir mit einem für Samstag planen können.“

Bilder: Meier-Show und Torfestival gegen 1. FC Köln Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de