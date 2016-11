Daheimgebliebene trainieren mehr als drei Stunden

Alex Meier: „Hat Spaß gemacht“

+ © Hübner Ante rebic während einer intensiven Einheit. © Hübner

Frankfurt - Durch Länderspielreisen und Verletzungen ist das Team der Frankfurter Eintracht zurzeit ausgedünnt. Neun Spieler standen deshalb gestern nur auf dem Platz - das Training dauerte über drei Stunden.

Der Chef war unterwegs, „beruflich“, wie der Vize-Chef erklärte. Also hat das Training der Frankfurter Eintracht am Samstag nicht Niko Kovac geleitet, sondern sein Bruder Robert, gemeinsam mit dem zweiten Assistenten Armin Reutershahn. Und die Einheit hatte es in sich, dauerte insgesamt, inklusive Warmmachprogramm und Ausradeln, mehr als drei Stunden. „War ein richtig gutes Training, hat Spaß gemacht“, sagte hinterher Kapitän Alexander Meier, einer von neun Spielern, die das Mammut-Programm bewältigen mussten.

Die Belohnung für die Mühen: Die Profis bekamen frei bis zum Dienstagnachmittag, was der eine oder andere zu einem Kurzurlaub bei Verwandten und Freunden nutzen konnte. Angeschlagen sind aus dem Kader der „Daheimgeblieben“ Szabolcs Hustzi, Slobodan Medojevic, Yanni Regäsel und Aymen Barkok. Sie haben nun Zeit, sich ein paar Tage zu erholen. (ps)

Wenn Sport schmerzt: So fies kann Training sein Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de