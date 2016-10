Danny Blum fällt mit Knieverletzung aus

Schubserei zwischen Abraham und Meier

Frankfurt - Vor dem Freundschaftsspiel am Freitag in Sandhausen gehen Eintracht-Trainer Niko Kovac die Spieler aus. Beim Training am Mittwoch hat sich Danny Blum am Knie verletzt und fällt für mehrere Wochen aus.

Blum hat sich einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen und wird der Eintracht für mehrere Wochen fehlen. Der 25 Jahre alte Offensivspieler erlitt die Verletzung im Training am Mittwoch. Eine genauere Untersuchung am heutigen Donnerstag ergab die Diagnose. Blum, der im Sommer vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt war, muss nicht operiert werden. Wie lange er ausfällt, hängt vom Heilungsverlauf ab.

Wegen Problemen an der Achillessehne fehlte Johannes Flum, wegen Krankheit Yanni Regäsel. Omar Mascarell, Ante Rebic und Joel Gerezgiher konnten nach Verletzungen wieder mit den Rehatrainern arbeiten, das Spiel aber kommt wohl zu früh für sie. Harmlos war eine Trainingsrangelei zwischen den beiden erfahrensten Spielern. Nach einem harten Zweikampf war es zwischen David Abraham und Alexander Meier zu einer Schubserei gekommen. „Alles schon wieder vergessen“, sagte Meier später, „das war ganz harmlos, wir haben uns schon auf dem Platz wieder verstanden.“ (sp)

