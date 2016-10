Euphorie um die Eintracht: Fans singen vom Europapokal

Nach Sieg in Hamburg

Frankfurt - Die Fans der Frankfurter Eintracht haben nach dem souveränen 3:0 (1:0)-Sieg beim Hamburger SV vom Europacup gesungen und geträumt. Von Peppi Schmitt

Es war ein Lied, das sie bereits vor vier Jahren gesunken hatten, als der Aufsteiger Eintracht unter dem damaligen Trainer Armin Veh dann tatsächlich bis in den Europapokal durchgestartet war. Seitdem haben alle in Frankfurt viel leiden müssen. Nun aber gibt es zarte Anzeichen dafür, dass wieder bessere Zeiten anbrechen könnten.

„Die Fans dürfen alles, sie dürfen träumen und sie dürfen singen“, sagt der neue Sportvorstand Fredi Bobic, „aber es bleibt dabei, dass wir noch 26 Punkte brauchen.“ Mit jenen vierzehn bereits erreichten Zählern wäre dann die magische Marke 40 erreicht, die in aller Regel den Klassenerhalt garantieren würde. Das bleibt das vordringlichste Ziel der Eintracht. Daran will auch der Baumeister des Erfolgs Niko Kovac festhalten. Er mahnt seine Spieler „auf dem Boden zu bleiben.“ Aber er ist auch bereit, sich und seiner Mannschaft neue Ziele zu setzen. „Wir wollen eine ruhige und solide Saison spielen“, sagt er, „aber Träume sind auch Vorboten von dem, was man erreichen kann“.

Doch keine Frage: Wer gegen Schalke, Leverkusen, Berlin und die Bayern (2:2) besteht und in Hamburg und Ingolstadt souverän gewinnt, hat das Potential für eine gute Saison. Es ist auch nicht fair gegenüber der „neuen Eintracht“, wenn die Erfolge auf die Schwäche der jeweiligen Gegner zurückgeführt werden. Ja, die Bayern hatten vor einer Woche nicht ihren besten Tag. Und es stimmt auch, dass der HSV sich nach dem Rückstand in desolater Verfassung präsentierte. Doch die Eintracht hatte mit ihrer forschen Spielweise die Gegner erst in diese Zustände versetzt.

In Hamburg traf im Grunde alles ein, was vorher geplant und ausbaldowert worden war. „Wir wollten erst einmal sicher stehen und den Druck wegnehmen“, sagte Kovac, „und dann wollten wir den HSV unter Druck setzen“. Genauso wurde es umgesetzt. Die Abwehr stand von der ersten bis zur letzten Minute sicher, Torwart Lukas Hradecky bekam in der Tat während der 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Nach und nach lösten sich die Frankfurter aus der Defensive und säten Unsicherheit, die bei den Hamburgern bald ins direkte Chaos führte. „Sie ist aufgegangen“, sagte Kovac zur gewählten Taktik, wohl wissend, dass dies nicht immer funktionieren kann und wird. Diesmal aber schon. „Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder“, sagte Kovac lachend.

Es war zweifellos die Woche dieses Trainers, der den kritischen Worten an die Stadt Frankfurt und die Betreiber der Arena („Die Bedingungen hier sind zweitklassig“) nun auch Taten hat folgen lassen. Kovac übe seinen Beruf „ohne Ängste“ aus, lobte Sportvorstand Fredi Bobic mit dem die öffentlichen Attacken natürlich abgesprochen waren. „Niko scheut sich nicht, unangenehme Dinge anzusprechen“, sagte Bobic, „diese Unabhängigkeit und die daraus resultierende Authentizität finden sie nicht überall in der Liga.“ Kovacs Kritik scheint auch auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Via Bild-Zeitung kündigte Frankfurts Sportdezernent Markus Frank an, „dass wir mithelfen wollen, Lösungen zu finden.“ Die Stadt wolle den Trainer und den Verein dabei unterstützen, „dass die Eintracht in Zukunft wieder einen europäischen Wettbewerb erreichen kann.“

