Eintracht gegen Bayern wohl ohne Hasebe, Sorgen um Flum

Länderspiele als Belastung

Frankfurt - Neben der Lärmbelästigung beim Training plagen die Eintracht auch andere Sorgen. So rechnet Trainer Niko Kovac für das Heimspiel am Samstag nächster Woche gegen die Bayern nicht mit Makoto Hasebe. Von Peppi Schmitt

Der japanische Nationalspieler fliegt wegen Länderspielen rund um Welt. Dem Spiel gegen den Irak in seiner Heimat folgt am Dienstag die Partie gegen Australien in Melbourne. „Das ist eine Odysse, die ihn zusätzlich zu den Spielbelastungen schlauchen wird“, sagt Kovac. Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft wird erst am Donnerstag nächster Woche wieder zurück erwartet. Da ist Kovac froh, dass andere früher kommen. Die Nationaltrainer Mexikos und der USA haben zugestimmt, Marco Fabián und Timothy Chandler nach dem ersten von zwei Länderspielen bereits zurückzuschicken. „Das hilft uns weiter“, sagt Kovac, dessen Kader auch durch die eine oder andere Verletzung geschrumpft ist.

Neben Marco Russ (Reha nach Krebserkrankung) und Marc Stendera (Reha nach Kreuzbandriss) fehlen ja auch Guillermo Varela (Knöchel-OP), der am Knie verletzte Danny Blum (Innenbandanriss), Slobodan Medojevic und Joel Gerezgiher, die sich nach Blessuren im Aufbautraining befinden. Und auch Johannes Flum ist in diesen Tagen nicht wirklich spielfähig. Flum (28) hatte sich am 1. Dezember letzten Jahres nach einem Zusammenprall mit Medojevic beim Training einen Bruch der linken Kniescheibe zugezogen. Seit Saisonbeginn steht er wieder auf dem Platz, wollte in dieser Woche in den beiden Freundschaftsspielen Spielpraxis sammeln. Doch nach einer Halbzeit in Klein-Karben am letzten Dienstag war Schluss. Nun schmerzt die Achillessehne.

Auch in Sandhausen konnte er am Freitag nicht spielen. „Mir tut das total leid, weil er sich so auf die Spiele gefreut hat“, sagt sein Trainer, „aber da muss die Vernunft siegen.“ Flum sei einfach noch nicht so weit. „Er ist noch nicht hundert Prozent frei im Kopf, die Angst spielt noch mit“, glaubt Kovac. Die Muskel könnten relativ schnell wieder aufgebaut werden bei den Sehnen aber dauere es länger. „Ich wünsche und hoffe, dass er noch sieben, acht Jahre Fußball spielen kann“, sagt der Eintracht-Coach und mahnt zur Geduld. „Was bedeutet ein Monat mehr Pause im Vergleich zu noch acht Jahren Profifußball“, stellt er eine rhetorische Frage. (sp)

