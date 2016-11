Eintracht gegen BVB: Suche nach der Taktik und Plan B

Hector als Ersatz für Mascarell?

Frankfurt - Die Fußball-Profis der Frankfurter Eintracht werden in diesen erfolgreichen Tagen und Wochen immer wieder nach dem Unterschied zur letzten Saison gefragt, als sie nur mit Mühe und Not über die Relegation die Erstklassigkeit erhalten konnten.

Viele Gründe für die teilweise exorbitanten Steigerungen werden dann angeführt, meistens die verbesserte Kondition, häufig der breitere Kader, natürlich auch technisch-taktische Verbesserungen. Ein wichtiger Baustein der neuen Stärke der Eintracht ist aber auch die Vorbereitung auf den Gegner. Da kennt Trainer Niko Kovac keine Kompromisse, akribisch beschäftigt er sich mit dem jeweils nächsten Gegner, in dieser Woche mit Borussia Dortmund. „Es ist ein Zusammenspiel aller Trainer, des gesamten Stuffs“, pflegt Kovac zu sagen.

Der „Stuff“, also die „Mannschaft hinter der Mannschaft“, wurde vor der Saison zum Teil ausgewechselt, auch deutlich vergrößert. Im Scouting-Bereich hat die Eintracht sich umorientiert, Bernd Legien wurde freigestellt, mit Ben Manga ein neuer Chef eingestellt. Der wiederum hat Daniel Hertwig und Michael Provaznik zur Verstärkung mitgebracht. Neben Marcel Daum wurde mit Sebastian Zelikowski noch einen weiteren Video-Analyst angestellt. Und so kann der Frankfurter Cheftrainer bei seinen Vorbereitungen auf die jeweils nächsten Gegner ziemlich aus den Vollen schöpfen. Auch wenn Sportvorstand Fredi Bobic, auch in diesem Bereich die treibende Kraft, darauf hinweist, „dass wir noch nicht komplett sind.“ Soll heißen: Auch diese „Mannschaft“ wird womöglich noch weiter verstärkt.

Am Dienstag, vor der ersten Übungseinheit dieser Woche, hatte zunächst noch einmal das letzte Spiel im Mittelpunkt gestanden. So ist das gewohnte Prozedere. Der Trainer hatte mit der Mannschaft den 2:1-Sieg in Bremen aufgearbeitet. Mit dem Ergebnis war Kovac zufrieden gewesen, mit der Leistung nicht wirklich. „Wir haben in der Abwehr einige Fehler gemacht und zu viel zugelassen“, sagte er. Zudem habe ihm vor allem in der ersten Halbzeit auch das Spiel nach vorne nicht gefallen. Seit Mittwoch denken Trainer und Spieler nun nur noch an Borussia Dortmund. Alle haben sich das Champions-League-Spektakel des BVB gegen Warschau (8:4) angeschaut. So ganz viele neue Erkenntnisse gab es freilich nicht, denn die Dortmunder Aufstellung dürfte nur wenig mit jener zu tun gehabt haben, auf die sich die Eintracht am Samstag einstellen muss.

Da wird sich Kovac mehr auf die persönlichen Beobachtungen der Scouts und auf die Video-Analysen verlassen. „Wir müssen uns was einfallen lassen“, hat er bezogen auf die eigene Aufstellung gesagt. Aber es wird auch darauf ankommen, das Dortmunder Spiel zu lesen. „Wie können wir ihnen beikommen?“, fragt Kovac. Das bespricht er im stillen Kämmerlein zunächst einmal mit seinem Bruder Robert und dem zweiten Co-Trainer Armin Reutershahn. „Wir diskutieren da häufig kontrovers“, sagt Robert Kovac, „am Ende entscheidet dann der Chef.“ Auf den Gegner einstellen, den Spielern aufzeigen, was sie gegen Dortmund erwartet, und Lösungen anbieten, die erfolgversprechend sind – das ist die Arbeit unter der Woche. Zweimal, manchmal dreimal werden die Spieler vor der praktischen Arbeit auf dem Platz mit Videosequenzen auf den Gegner vorbereitet, mal nur die Defensive, mal nur die Offensive, mal die ganze Mannschaft. „Es ist immer besser, wenn die Spieler sehen, was passiert“, glaubt Kovac an die Macht der Bilder, „da sind sie aufmerksamer und aufnahmebereiter.“ Die Umsetzung all der praktischen und theoretischen Bemühungen muss dann die Mannschaft liefern. „Und wir brauchen immer auch einen Plan B“, sagt Kovac. Wenn es nicht klappt mit der ursprünglichen Marschrichtung, müssen Trainer und Mannschaft die Fähigkeit haben, andere Wege zu gehen.

Vorm Spiel gegen Dortmund stellt sich die taktische Frage, wie angriffslustig die Eintracht die Aufgabe angehen kann und wird. Und die personelle, wer den gesperrten Omar Mascarell ersetzen soll. Dafür scheint Michael Hector der Favorit zu sein. Robert Kovac traut dem Jamaikaner sogar zu, dass er im Mittelfeld die Rolle Mascarells übernimmt, also keine internen Umstellungen nötig sein werden. „Er ist Nationalspieler und hat das schon gespielt“, sagt der Co-Trainer, „das könnte funktionieren.“ Im Training werden verschiedene Varianten geübt. Das Ergebnis ist dann am Samstag zu besichtigen. (sp)

