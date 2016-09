Der große Tag des kleinen Marco Fabián

Frankfurter Mexikaner mit starker Partie

Frankfurt - Marco Fabián hat lange warten müssen auf seine Chance. Er hat sie eindrucksvoll genutzt. Von Peppi Schmitt

Im Pokal hat der mexikanische Nationalspieler nicht gespielt, gegen Schalke nicht und in Darmstadt auch nicht. Nicht jeder hat diese Entscheidungen von Trainer Niko Kovac nachvollziehen können. Doch Fabián hat nicht gehadert. Er habe früh gelernt, dass man in der Bundesliga „die nötige Geduld mitbringen und viel arbeiten muss“ .

Fabián war gegen Leverkusen der entscheidende Mann in einer guten Mannschaft. In der 53. Minute hat er das 1:0 von Alex Meier mit einer Flanke vorbereitet, in der 79. Minute nach Vorarbeit von Bastian Oczipka und Ante Rebic selbst den Siegtreffer erzielt. „Das war nicht schwer“, sagte er bescheiden, „ den hätte jeder reingemacht.“ Nicht schwer sicher, aber logisch. Denn der 27 Jahre alte mexikanische Nationalspieler hat jenes Element ins Frankfurter Spiel eingebracht, das in Darmstadt so schmerzlich vermisst worden war. Er ist technisch gut, hat die eine oder andere überraschende Idee und ist, man mag es kaum glauben bei einer Größe von 1,70 Meter, in Zweikämpfen auch durchsetzungsfähig. „Das war der Marco, den wir sehen wollen“, lobte sein Trainer.

Die Kollegen haben sich aus ganzem Herzen für Fabián gefreut. „Er hat so lange warten müssen“, sagte Torwart Lukas Hradecky, „er hat sich dieses Tor verdient und er hat es auch verdient, weiterzuspielen.“ Auch der Kapitän war voll des Lobes. „Marco ist ein richtig guter Kicker“, sagte Alex Meier, „ein Superjunge mit einer Superqualität“. Fabián versuchte sich treu zu bleiben. „Ich war bereit, als ich gebraucht wurde“, sagte er, „doch das Spiel ist schon vorbei, wir müssen uns aufs nächste konzentrieren.“ Am Dienstag spielt die Eintracht beim FC Ingolstadt, ziemlich sicher wieder mit Fabián in der Anfangself.

