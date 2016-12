Insidertipps vor dem Spiel gegen TSG Hoffenheim

Assistent Armin Reutershahn als Hoffenheim-Kenner

+ © Hübner Armin Reutershahn (links) und Niko Kovac © Hübner

Frankfurt - An diesem Freitag (20.30 Uhr) empfängt die Frankfurter Eintracht zum Spitzenspiel der Bundesliga die TSG 1899 Hoffenheim. Die beiden Mannschaften liegen mit jeweils 25 Punkten gleichauf in der Tabelle, der Sieger kann sich an diesem Spieltag auf einen direkten Champions-League-Platz noch weiter nach vorne schieben. Von Peppi Schmitt

Bei der Eintracht kennt sich keiner so gut aus mit dem Gegner wie Armin Reutershahn. Der Assistent von Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac hat in der vergangenen Saison noch in Hoffenheim gearbeitet, zunächst unter Huub Stevens, am Ende an der Seite von Julian Nagelsmann. Im Sommer hat sich Reutershahn dann für die Eintracht entschieden und seinen Vertrag in Hoffenheim aufgelöst. „Es ist seither genau das eingetreten, was ich mir erhofft hatte“, sagt er im Rückblick, „ich fühle mich total wohl hier und würde gerne noch lange in dieser Konstellation weiterarbeiten“. Darauf deutet auch einiges hin. Der Vertrag von Reutershahn läuft noch bis zum Sommer 2019 und genauso lange wird wohl Niko Kovac noch vor Weihnachten seinen Vertrag verlängern.

Als Hoffenheim-Kenner erwartet der 56 Jahre alte Reutershahn ein „Spiel auf Augenhöhe“. Und dies in jeder Beziehung. Denn wie Niko Kovac habe auch Julian Nagelsmann viel bewegt. Vom jüngsten Bundesligatrainer (29) spricht der erfahrenste Co-Trainer voller Hochachtung und Respekt. Nagelsmann habe großes geleistet im Abstiegskampf der letzten Saison, „von der ersten Pressekonferenz über das erste Training bis hin zur Ansprache vor den Spielen hat alles hingehauen“, sagt Reutershahn. Nagelsmann habe Hoffenheim wieder zurückgebracht zur eigentlichen „DNA“ des Klubs, dem schon in der Jugend gepflegten offensiven Spiel. Auch er selbst habe noch einiges lernen können vom jugendlichen Kollegen. „Da waren schon überraschende Übungen beim Training dabei“, sagt er, „Julian hat vor allem auch Trainingsmethoden eingeführt, die den Kopf beanspruchen.“

Bei allen Lobeshymnen für den Gegner und dessen Trainer möchte die Eintracht der TSG die erste Saisonniederlage beibringen. Dass die Mannschaft auf alle möglichen Personalrochaden des Hoffenheimer Trainers vorbereitet ist, dafür sorgt schon das Insiderwissen von Reutershahn. Vor der gefürchteten TSG-Offensive mit dem ehemaligen Darmstädter Sandro Wagner an der Spitze haben die Frankfurter Respekt, aber keine Angst. „Dortmund, Schalke und Leverkusen haben auch eine gute Offensive“, sagt Reutershahn, „und da haben wir auch bestanden.“ Alle drei Topteams wurden in der Arena geschlagen. Es komme wie immer darauf an, die Pässe in die Tiefe zu unterbinden und die Räume eng zu machen. „Wir haben nach den Bayern die beste Defensive“, weist der Assistent von Kovac auf die besonderen Vorzüge der Eintracht hin.

Vor sieben Jahren, damals noch unter Friedhelm Funkel, hatte Reutershahn schon mal für die Eintracht gearbeitet. Seitdem habe sich vieles, wenn nicht alles verändert. Die Mitarbeiteranzahl sei „deutlich angewachsen“, dadurch wiederum seien die Räumlichkeiten am Ende der Kapazitätsgrenze angelangt. Sportlich habe in dieser Saison durch die andere Herangehensweise, vorgegeben von Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic, noch einmal ein Schub nach vorne stattgefunden. Kovac fordere „totale Disziplin“, sagt Reutershahn, das Trainerteam, aber auch das gesamte Umfeld der Mannschaft, lebe dies vor. Es werde versucht, sich mit allen Spielern intensiv zu beschäftigen. „Wir geben jedem das Gefühl, benötigt zu werden“, sagt er. Jüngstes Beispiel für die Weiterentwicklung sei die Festanstellung von Dolmetscher Stephane Gödde, der ganz nahe an den vielen spanisch sprechenden Spielern sei und in engem Austausch mit dem Trainerteam stehe. „Wir wissen, wie es sich anfühlt, in eine fremde Stadt und einen fremden Verein zu kommen“, sagt Reutershahn. Die Arbeitsweise, die sich im neuen Trainerteam eingeschliffen hat, komme seinen Idealvorstellungen ziemlich nahe. Reutershahn: „Wenn ich abends nach Hause gehe, stellt sich bei mir eine große Zufriedenheit ein.“

Von seiner ersten Frankfurter Zeit (2004 bis 2009) ist mit Alexander Meier noch ein Spieler übrig geblieben. „Er hat hier alles erlebt, Abstieg, Aufstieg, Torschützenkönig, dadurch ist er gereift“, lobt er, „man sieht, wie er die Dinge umsetzen will, die Niko von ihm fordert.“ Das gelänge Meier seit einigen Wochen immer besser. Mit 33 Jahren habe er „dazugelernt und sein Spiel noch einmal umgestellt.“ Und dies alles zum Wohle der Eintracht. „Alex spielt jetzt anders, vielleicht zu Ungunsten seiner Torgefährlichkeit, aber Zugunsten der Mannschaft“, lobt er den erfahrensten Spieler. (sp)

