Kovac: „Meier ist unser Kapitän und er bleibt unser Kapitän“

Konsequente Rotation bei der Eintracht

Alex Meier (links) saß in Hamburg zunächst nur auf der Bank.

Frankfurt - Das war ein ungewohntes Bild: Auf der Auswechselbank der Frankfurter Eintracht saßen im kalten Hamburger Volksparstadion nebeneinander Alexander Meier und Haris Seferovic, nicht verletzt, nicht geschwächt. Von Peppi Schmitt

Vor allem Meiers Bankplatz überraschte. Trainer Niko Kovac hatte sich getraut, seinen Kapitän zum ersten Mal in dieser Saison draußen zu lassen. Schon am Donnerstag hatte er mit Meier unter vier Augen gesprochen und damit möglichem Ärger vorgebeugt. Der 33 Jahre alte Torjäger, der bislang eine ordentliche Saison gespielt hat (drei Tore), blieb denn nach dem Spiel auch ganz zahm. „Es ist alles gut“, sagte der nach dem Abpfiff, „wichtig ist die Mannschaft, da muss jeder seinen Beitrag leisten.“ Und wenn sich das darin ausdrückt, sich ohne zu schmollen auf die Bank zu setzen. Er habe damit „kein Problem“.

Aber natürlich hat sich Meier über die Reaktion der Fans gefreut, die ihn bei seiner Einwechslung begeistert gefeiert haben. Und natürlich rechnet er damit, dass er an diesem Dienstag, wenn es zu Hause im Pokal gegen den FC Ingolstadt geht, wieder in der Anfangself stehen wird. So klar sich Meier zur Mannschaft bekannt hat, so klar hat sich der Trainer zu Meier bekannt. „Alex ist unser Kapitän und er bleibt unser Kapitän“, sagte Kovac am Samstag. Der Frankfurter Trainer weiß einerseits die Qualitäten des neben Marco Fabián besten Frankfurter Torschützen durchaus zu schätzen, will andererseits seine personellen Möglichkeiten auch konsequent nutzen. Er will alle Spieler einbinden, alle mitnehmen auf den Weg. „Ich habe nicht nur elf Spieler, sondern achtzehn“, sagte er voller Überzeugung, „darüber bin ich sehr froh.“

Da hat es gepasst, dass Shani Tarashaj bei seinem ersten Startelf-Auftritt ein Tor gelungen ist und, vielleicht noch wichtiger, der für ihn eingewechselte Seferovic auch endlich wieder getroffen hat. „Jeder muss bereit sein, auch auf der Bank zu sitzen“, sagt Kovac, „das bedeutet ja nicht, dass er schlecht gewesen wäre.“ Die angekündigte und umgesetzte Rotation war aus seiner Sicht nur konsequent. „Frische Leute“ wollte der Frankfurter Trainer bringen. Tatsächlich wirkten die Frankfurter dann mit Spielern wie Tarashaj, Mijat Gacinovic und Branimir Hrgota, die zuletzt in der zweiten Reihe gestanden hatten, spritziger, schneller und wacher als ihre Gegner. „Die, die reingekommen sind, haben frischen Wind gebracht und geglänzt“, lobte Sportvorstand Fredi Bobic, „der Trainer hat das gut gemacht.“ Kovac gab das Lob weiter an die Mannschaft. „Es gibt bei uns keinen Stinkstiefel“, stellte er fest, „alle geben Gas.“

Fürs Ingolstadt-Spiel gibt es nun noch mehr personelle Alternativen, neben den Siegern von Hamburg stehen mit Szabolcs Huszti und wahrscheinlich Ante Rebic zwei weitere Profis in den Starlöchern.

