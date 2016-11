Kovac spricht Klartext in der Pressekonferenz

„Wir haben uns in allen Bereichen verbessert“

Frankfurt - Pressekonferenzen mit Niko Kovac sind kein Einheits-Bla-Bla wie bei so vielen seiner Kollegen. Der Trainer der Frankfurter Eintracht spricht schon ganz gerne mal Klartext, macht deutlich, was wer will, was er denkt, was er vorhat. So auch diesmal vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim SV Werder Bremen. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat die wichtigsten Aussagen aufgeschrieben.

Kovac zu den Folgen der Niederlage im Mai gegen Werder und den Gang in die Relegation:

„Vielleicht war es sogar wichtig, dass wir in die Relegation mussten. Wir haben da durchleben müssen, was wir nun nicht mehr durchleben wollen.“

Zur Entwicklung seiner Mannschaft:

„Wir haben uns in allen Bereichen des Fußballs verbessert, konditionell, technisch-taktisch, auch mental. Wir sind unausrechenbarer geworden. Eine Entwicklung ist nicht nur bei der Mannschaft zu sehen, sondern im ganzen Klub. Da bewegt sich was. Und wir sind noch lange nicht am Ende.“

Zum Spiel in Bremen:

„Wenn wir auf den Platz bringen, was wir können, können wir sicher bestehen. Alle in Frage kommenden Spieler sind gesund. Wir sind genau achtzehn, ich muss keinen zu Hause lassen. Wegen der Nationalspieler bin ich froh, dass wir erst am Sonntag spielen. Vor allem die Flüge waren sehr kräftezehrend. Ich hoffe, dass alle bei Kräften sind.“

Zur Stimmung im Team:

„Die Spieler laufen strahlend wie Reaktoren durch die Gegend, alles ist im Moment positiv. Sie wissen, was sie geleistet haben, aber sie können noch mehr leisten.“

Zu einer möglichen Pause für Jesus Vallejo:

„Ich werde mich mit ihm besprechen. Wenn er der Meinung ist, er kann spielen, verlasse ich mich auf ihn. Aber wenn er ein Signal sendet, dass er müde und erschöpft ist, dann bringe ich lieber einen Spieler, der zuletzt hier trainiert hat.“

Zur Frage, ob Meier oder Hrgota in der Anfangself stehen wird:

„Ich verstehe die Denkweise vieler hier in Frankfurt. Was bei der Eintracht war, ist Alex Meier. Auch ich bin sehr zufrieden mit ihm. Alle drei Mittelstürmer geben Gas, Alex, Brane und auch Haris Seferovic. Aber ich kann nicht alle drei spielen lassen, dazu sind sie zu ähnliche Typen. Und wenn ich immer nur elf spielen lassen, stimmt die Atmosphäre im Team nicht. Wer nun anfängt, habe ich nich nicht entschieden.“

Zu seinem ehemaligen Mitspieler Claudio Pizarro, der bei Werder sein Comeback feiern soll:

„Er ist eine spielende Legende und schlägt zu, wenn er zuschlagen muss. Ich bin gespannt, ob er schon fit genug ist, um zu spielen. Ganz ausschalten kann man ihn nie. Ich hoffe trotzdem, dass er nicht trifft.“ (sp)

